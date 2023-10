Ngày 31-10, Sở Du lịch TP HCM công bố chuỗi hoạt động tại Tuần lễ Du lịch TP HCM lần thứ 3 năm 2023 với chủ đề "Xanh trên mỗi hành trình".

Đây là hoạt động tiếp theo của ngành du lịch phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan và UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức, với mục tiêu kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, tạo cơ hội cho doanh nghiệp du lịch thành phố giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch cùng những khuyến mãi vào dịp cuối năm và năm mới 2024.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết Tuần lễ Du lịch TP năm 2023 sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 4 đến 10-12 tạo nên chuỗi hoạt động truyền thông - sự kiện mở đầu cho mùa lễ hội cuối năm 2023.

Một loạt hoạt động phức hợp, sự kiện du lịch, thể thao, âm nhạc đặc sắc, mang tính trải nghiệm cao nhằm phục vụ cộng đồng và khách du lịch trong nước và quốc tế cùng với chương trình khuyến mãi mua sắm và kích cầu… diễn ra trên khắp điểm đến của thành phố.

Du lịch TP HCM đón khoảng 30,5 triệu lượt khách nội địa và hơn 4,1 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng của năm nay

Trong 10 tháng của năm nay, ngành du lịch TP đón hơn 30,5 triệu lượt khách, tăng 22,6% so với cùng kỳ; khách quốc tế ước đạt 4,12 triệu lượt, đạt 82% so với chỉ tiêu là 5 triệu lượt cả năm nay. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 140.048 tỉ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái và khả năng vượt chỉ tiêu đề ra hơn 160.000 tỉ đồng trong cả năm nay.

Với những kết quả khả quan đến thời điểm hiện tại, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa kỳ vọng những hoạt động, sự kiện đặc sắc, hấp dẫn của Tuần lễ Du lịch TP sẽ tiếp tục đón thêm nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế.

Bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch TP, cho biết một điểm đặc sắc của sự kiện năm nay là TP Thủ Đức và 21 quận, huyện sẽ có không gian check-in cho du khách chụp ảnh; khám phá thành phố qua nghệ thuật doodle; các chương trình kích cầu du lịch, nhiều tour mới ra mắt...

Ngoài ra còn có điểm nhấn là giải Marathon quốc tế TP HCM Techcombank mùa thứ 6 sẽ diễn từ ngày 8 đến 10-12, đặt mục tiêu thu hút 14.000 vận động viên hàng đầu trong nước và quốc tế. Giải chạy sẽ tối ưu hóa các hoạt động gắn với bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa theo thông điệp xanh của tuần lễ du lịch…

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, mỗi ngày trong tuần lễ, TP sẽ công bố ít nhất một sản phẩm du lịch mới, trong đó có những sản phẩm lần đầu tiên ra mắt như du lịch đêm ở Nhà Bè, du lịch y tế sức khỏe, sản phẩm du lịch chuyên đề... kỳ vọng sẽ đem đến nhiều thú vị cho du khách.

"Hiện du khách có thể khám phá, trải nghiệm ít nhất khoảng 60 sản phẩm du lịch về TP HCM, trong đó có ít nhất 30 sản phẩm du lịch quận huyện theo chiến lược "mỗi quận, huyện một sản phẩm đặc trưng" đã được triển khai thời gian qua" - bà Ánh Hoa nói.