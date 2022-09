Hướng đến nền nông nghiệp an toàn

Chiều cùng ngày, tại Long An, Cục Bảo vệ Thực vật (thuộc Bộ NN-PTNT), Sở NN-PTNT tỉnh Long An và Công ty TNHH Tập đoàn An Nông đã ký kết 3 bên chương trình hợp tác sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón an toàn và hiệu quả giai đoạn 2022-2025.

Chương trình nhằm mục đích hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; thu gom và xử lý bao, gói thuốc bảo vệ thực vật và phân bón sau sử dụng đúng quy định, hướng đến nền nông nghiệp an toàn, nâng cao giá trị nông sản và phối hợp tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. V.Ngọc