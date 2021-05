Lo ngại giá thuê quá cao

Theo báo cáo của công ty dịch vụ bất động sản JLL Việt Nam, giá thuê đất và nhà xưởng tại khu vực phía Bắc lẫn phía Nam đều đạt đỉnh mới trong quý đầu năm 2021. Cụ thể, ở các tỉnh phía Bắc, chỉ trong 3 tháng đầu năm, giá đất công nghiệp ở khu vực này đã đạt đỉnh mới, ở mức 107 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái; nhà xưởng xây sẵn cho thuê cũng ghi nhận mức tăng 5,8%.

Tại phía Nam, giá đất KCN và giá thuê cũng tiếp tục đà tăng trưởng, hiện đã đạt đỉnh mới tại 111 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá thuê nhà xưởng xây sẵn đạt trung bình ở mức 4,5 USD/m2/tháng cho toàn khu vực, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái do nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu mở rộng sản xuất. Trong đó, Bình Dương và Đồng Nai dẫn đầu nguồn cung về cả 2 loại hình đất KCN lẫn nhà xưởng xây sẵn nhưng cũng như các địa phương khác, 2 tỉnh này không ghi nhận nguồn cung mới trong quý I/2021.

Ông John Campbell, Trưởng Bộ phận bất động sản công nghiệp Savills Việt Nam, cho rằng giá cả tăng cao là mối lo ngại đối với các ngành sản xuất có giá trị thấp và tỉ suất lợi nhuận thấp như dệt may và nội thất. "Nếu giá thuê tiếp tục tăng theo cùng một quỹ đạo từ năm 2018, khả năng cạnh tranh về giá của Việt Nam có thể bị suy yếu, trừ phi có thêm nguồn cung đất công nghiệp được triển khai ở các khu vực kinh tế trọng điểm để đáp ứng đủ nhu cầu và ổn định giá cả" - vị này nhấn mạnh.