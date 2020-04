Đối tượng nghi dùng súng xông vào cướp ngân hàng được camera an ninh ghi lại

Tối 20-4, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ cướp ngân hàng này ở Chi nhánh Sóc Sơn (Hà Nội).

Theo đó, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, một đối tượng đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen và khẩu trang đã giả dạng khách hàng đến chi nhánh Techcombank Sóc Sơn để giao dịch. Khi đến lượt giao dịch, đối tượng này lấy lý do quên chứng minh nhân dân, và bỏ ra ngoài. Khi quay trở lại phòng giao dịch, đối tượng đã rút vũ khí định uy hiếp và cướp tài sản.

"Kiểm soát viên của ngân hàng do thường xuyên được đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ bảo đảm an toàn an ninh, đã bình tĩnh nhấn nút báo động. Lực lượng an ninh ngay lập tức trấn áp tên cướp, song đối tượng vùng chạy ra ngoài leo lên xe máy và bỏ trốn. Ngay sau đó, Techcombank đã báo cáo cơ quan công an và phối hợp để điều tra và truy tìm tên cướp" - đại diện Techcombank cho hay.

Vụ cướp bất thành, và không gây thiệt hại nào về người và về tài sản của ngân hàng cũng như của khách hàng.

Để tăng cường phòng chống tội phạm cướp ngân hàng, Techcombank cho biết đã triển khai quy trình an ninh, quản trị rủi ro chặt chẽ và nhiều lớp nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho các địa điểm kinh doanh; thường xuyên truyền thông và hướng dẫn nghiệp vụ đối với chi nhánh để ứng phó trong trường hợp xảy ra tình huống cướp.

Các hoạt động tuần tra an ninh cũng được tiến hành liên tục, đồng thời, ngân hàng tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 nhằm sẵn sàng phối hợp với các đơn vị kinh doanh trong trường hợp tại đơn vị kinh doanh xảy ra sự cố….

Cơ quan công an đang truy bắt đối tượng và điều tra làm rõ vụ việc.