Ngày 8-7, tại tỉnh Quảng Nam, THACO AUTO đã giới thiệu New Mazda CX-5 - mẫu xe SUV 5 chỗ với những thay đổi về kiểu dáng, cùng 2 gói tùy chọn trang bị cao cấp và hệ thống an toàn chủ động i-Activsense được tăng cường các tính năng thông minh.



New Mazda CX-5 được áp dụng công nghệ SkyActiv mới nhất của Mazda với mức tiêu hao nhiên liệu thấp, công suất và mô-men xoắn cao so với động cơ xăng cùng loại, cho khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.

New Mazda CX-5 vừa được THACO AUTO giới thiệu

New Mazda CX-5 sử dụng ghế ngồi mới ứng dụng kết cấu SkyActiv-Vehicle Architecture giúp định hình cột sống và vùng xương chậu một cách tự nhiên, tạo sự thoải mái cho người dùng.

Mẫu xe này được trang bị công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus giúp chủ động tăng cường ổn định thân xe, tạo ra sự nhịp nhàng khi chuyển hướng, giúp người dùng có trải nghiệm lái dễ dàng, thú vị. New Mazda CX-5 sở hữu ưu thế khoảng sáng gầm xe cao lên đến 200 mm, mang lại khả năng vượt địa hình tốt, giúp người lái tự tin trên các hành trình.

New Mazda CX-5 được thiết kế sang trọng và khác biệt

New Mazda CX-5 được trang bị 2 chế độ lái Normal và Sport. Tài xế có thể dễ dàng điều chỉnh chuyển sang chế độ Normal để mang lại sự cân bằng, thoải mái khi di chuyển hằng ngày hay chế độ Sport để cảm nhận phản hồi của bàn đạp chân ga khi nhập làn di chuyển trên cao tốc hay vượt xe.

Các chi tiết nội thất được chế tác theo tinh thần thủ công tỉ mỉ và tinh tế, tạo nên sự khác biệt cho mẫu xe này

Ngoại thất New Mazda CX-5 được ứng dụng ngôn ngữ thiết kế – Artful Design với triết lý "mỹ thuật lay động cảm xúc", tổng hòa những giá trị tinh hoa mỹ thuật văn hóa truyền thống Nhật Bản và quan điểm mỹ thuật hiện đại, mang đến một diện mạo mới, sang trọng và khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm.

Với chiều dài tổng thể lên đến 4.590 mm và chiều rộng 1.845 mm, chiều dài cơ sở lên đến 2.700 mm, New Mazda CX-5 là mẫu SUV chuẩn mực, vừa có dáng vẻ cân đối bên ngoài vừa vẫn đảm bảo không gian sử dụng rộng rãi và thoải mái cho khách hàng. Khoang lái New Mazda CX-5 được thiết kế khoa học và thuận tiện theo triết lý phát triển "lấy con người làm trung tâm". Bên cạnh đó, các chi tiết nội thất được chế tác theo tinh thần thủ công tỉ mỉ và tinh tế, tạo nên sự khác biệt cho mẫu xe này.

Các mẫu New Mazda CX-5 vừa được giới thiệu

Sự an tâm của khách hàng về an toàn khi di chuyển chính là ưu tiên hàng đầu trên các sản phẩm của Mazda. Ngoài các tính năng trong hệ thống hỗ trợ người lái i-Activsense như mẫu xe tiền nhiệm, New Mazda CX-5 còn được tăng cường các tính năng thông minh mới, đảm bảo an toàn tối ưu cho khách hàng như công nghệ quan sát, công nghệ phanh và lái chủ động. Bên cạnh đó, New Mazda CX-5 được trang bị camera 360; cảnh báo điểm mù; cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi; cảnh báo lệch làn đường cùng các trang bị an toàn tiêu chuẩn...

Bảng giá các mẫu xe New Mazda CX-5

Tại Việt Nam, các mẫu xe Mazda do THACO AUTO phân phối mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn. Cụ thể, New Mazda CX-5 được giới thiệu với 3 phiên bản: 2.0 Deluxe, 2.0 Luxury và 2.0 Premium với mức giá lần lượt là 749 triệu, 789 triệu và 829 triệu đồng. Với phiên bản Premium, lần đầu tiên Mazda giới thiệu đến khách hàng thêm 2 gói tùy chọn trang bị hoàn toàn mới là Sport và Exclusive (tăng thêm 20 triệu đồng và 40 triệu đồng).