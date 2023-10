Ngày 20-10, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) cho biết đã chính thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SeABank tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Bưu Điện (PTF) tương đương 100% vốn điều lệ PTF cho AEON Financial Service Co., Ltd.

AEON Financial Service là thành viên thuộc mảng tài chính của AEON Group - tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản, với giá chuyển nhượng là 4.300 tỉ đồng.

Thỏa thuận chuyển nhượng, PTF sẽ đem lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho cổ đông cũng như nâng cao năng lực tài chính của SeABank.

Công ty tài chính PTF sẽ được SeABank chuyển nhượng 100% phần vốn góp cho đối tác Nhật Bản

Công ty tài chính PTF thành lập vào tháng 10-1998, là một trong những tổ chức tín dụng phi ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam và được SeABank nhận chuyển nhượng 100% vốn góp từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vào năm 2018.

Hiện PTF có vốn điều lệ 1.550 tỉ đồng, gần 2.000 nhân sự và phục vụ gần 200.000 khách hàng tại 30 tỉnh thành phố trên cả nước.

Theo SeABank, việc chuyển nhượng 100% vốn góp của PTF cho AEON Financial Service sẽ giúp ngân hàng có thêm nguồn lực để tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ, qua đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở các phân khúc trọng tâm, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

Trước đó, ngân hàng SHB cũng hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn điều lệ của công ty tài chính SHBFinance cho đối tác Krungsi (thành viên chiến lược thuộc Tập đoàn MUFG, Nhật Bản). Hai bên sẽ tiếp tục chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại sau 3 năm theo thỏa thuận đã ký.