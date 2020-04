Hàng may mặc khuyến mãi đến 40%

Thống kê từ Công ty Nghiên cứu thị trường Statista, thị trường trang phục (bao gồm trang phục nam, nữ và trẻ em) tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng hằng năm 8,7% giai đoạn 2020-2023. Riêng trong năm 2020 này, doanh thu thị trường ước tính đạt 6.193 triệu USD; trong đó, phân khúc lớn nhất là trang phục nữ sẽ đạt hơn 3.111 triệu USD.

Dung lượng thị trường đủ lớn để thu hút các doanh nghiệp may mặc trong nước. Nhiều thương hiệu thời trang Việt không ngừng đa dạng mẫu mã, nâng cấp chất lượng sản phẩm, làm mới hình ảnh thương hiệu, đầu tư cho khâu bán hàng, hậu mãi để tranh thủ miếng bánh thị trường. Không những vậy, các doanh nghiệp còn cạnh tranh nhau để giữ "chỗ đứng" trong khu vực hàng may mặc ở các siêu thị.

Đại diện Saigon Co.op cho hay hiện có hơn 90% sản phẩm may mặc đến từ các nhà cung cấp trong nước, vốn là công ty, cơ sở sản xuất hàng may mặc có tiếng. Trong đó có không ít thương hiệu thời trang quen thuộc như Kim Thoa, Xuân Bến Thành, Khương Thới, Nhà Bè, Thế Vinh Khang, Đan Châu, An Thủy, An Nhơn… "Với mức tăng trưởng trung bình 20% mỗi năm, may mặc là một trong những ngành hàng được nhà bán lẻ chăm chút, liên tục tìm kiếm, làm việc với nhà cung cấp để bắt kịp những xu hướng thời trang của thị trường. Bên cạnh đó, nhóm hàng này cũng liên tục có mặt trong danh sách sản phẩm được khuyến mãi, giảm giá nhiều nhất để giúp khách hàng làm quen với thương hiệu và trải nghiệm sản phẩm" - ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc Marketing Saigon Co.op, cho biết. Hơn 1.000 sản phẩm may mặc các loại đang giảm giá 20%-40%.