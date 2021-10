Chiều 21-10, tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND TP HCM tổ chức Hội nghị "Liên kết du lịch giữa TP HCM và Khánh Hòa trong điều kiện an toàn, thích ứng với dịch Covid-19".

Tại hội nghị, hai địa phương thống nhất sẽ triển khai các hoạt động du lịch nội địa, đưa khách từ TP HCM đến Nha Trang.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết xác định Khánh Hòa nói riêng và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ nói chung đã có nhiều hoạt động hợp tác, nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng, phù hợp với thị trường khách du lịch TP HCM như: sản phẩm du lịch biển đảo, sản phẩm du lịch văn hóa, ẩm thực biển…

Hai địa phương đã có rất nhiều hợp tác đưa khách đến các địa điểm nổi tiếng ở Khánh Hòa với 10 tour như: Vinpearl land - Hòn Mun - Hòn Tằm (TP Nha Trang); Bình Ba - Bình Hưng (Cam Ranh); Dốc Lết - Vịnh Vân Phong (Ninh Hòa, Vạn Ninh), liên kết vùng Khánh Hòa - Ninh Thuận, Nha Trang - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng)… với thời gian lưu trú từ 3-4 ngày.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết TP HCM cơ bản đã hoàn thành việc tiêm vắc-xin mũi 1, khoảng 77% người dân đã tiêm mũi 2. TP HCM đã mở cửa nhiều hoạt động kinh tế, xã hội trong đó có du lịch. Khánh Hòa đồng ý đón khách TP HCM từ ngày 1-11, tuy nhiên cả hai cần thống nhất hình thức đón khách theo tour và tự túc thì như thế nào?

Phương án xử lý nếu có trường hợp F0 thì các thành viên có được đi du lịch tiếp không, phải có sự kết hợp với cơ sở điều trị y tế? Về phương tiện giao thông, TP HCM đề nghị phải làm việc các các địa phương khác để thông suốt tạo điều kiện cho du khách trong bối cảnh covid-19 như hiện này…



Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tiếp nhận các ý kiến của chính quyền, doanh nghiệp TP HCM và giao cho Sở Du lịch sẽ trao đổi, thống nhất các tiêu chí trên tình thần tạo điều kiện tốt nhất để TP HCM đưa khách đến Khánh Hòa. Trên cơ sở liên kết du lịch giữa TP HCM và Khánh Hòa trong điều kiện an toàn, thích ứng với dịch Covid-19. Ông Hoàng thống nhất ngày 1-11 sẽ triển khai đưa khách từ TP HCM đến Khánh Hòa với các tiêu chí "Du lịch an toàn", "An toàn trong từng trải nghiệm"…

Du lịch Khánh Hòa với nhiều lợi thế, nhiều điểm du lịch biệt lập

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành hướng dẫn việc triển khai kế hoạch đón khách du lịch, thích ứng an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngành du lịch đã có Bộ tiêu chí cụ thể đối với các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và các khu/điểm tham quan du lịch khi đón khách nội địa có "thẻ xanh, "thẻ vàng" Covid-19. Đến 15-11, các doanh nghiệp sẽ căn cứ vào Bộ tiêu chí để hoạt động trở lại, Sở Du lịch sẽ hậu kiểm.