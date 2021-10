Theo dự báo của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), dù du lịch quốc tế khó có thể phục hồi như mức trước đại dịch cho đến năm 2023 nhưng TP HCM đang nỗ lực rất lớn để có những bước đi vững chắc chuyển trạng thái từ "zero Covid" sang "thích ứng an toàn với Covid-19" để không rơi vào tình trạng "mở ra, đóng lại" gây khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.



TP HCM là địa phương có tỉ lệ tiêm chủng cao so với cả nước, trong đó lực lượng lao động ngành du lịch trên địa bàn theo thống kê sơ bộ thì tỉ lệ đã tiêm đủ liều đạt 80%. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để đưa ngành du lịch trở lại quỹ đạo hoạt động.

Ngành du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn với tỉ lệ đóng góp vào GRDP của TP từ 10%-12% trong giai đoạn trước dịch bệnh; với đặc trưng là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp nên tập trung phục hồi du lịch sẽ kéo theo sự phục hồi của các ngành nghề khác. Việc xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch phục hồi hoạt động ngành du lịch TP là rất cần thiết và có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay.

Thứ nhất, phải xác định thị trường nội địa giữ vai trò chủ lực để đẩy mạnh thiết kế, xây dựng sản phẩm phù hợp tâm lý, thị hiếu từng phân khúc khách nội địa trong điều kiện bình thường mới.

Thứ hai, tập trung xây dựng nguồn nhân lực an toàn, điểm đến an toàn và dịch vụ du lịch an toàn trên địa bàn. Trước mắt, Sở Du lịch TP phối hợp với UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện rà soát, tổ chức lại các điểm tham quan, tuyến phố, cơ sở dịch vụ lưu trú, mua sắm, ăn uống... theo hướng vừa bảo đảm an toàn, chất lượng và lấy sự hài lòng của du khách làm tiêu chí hoàn thiện.

Thứ ba, đẩy mạnh liên kết du lịch giữa các tỉnh - thành, nâng cao giá trị cạnh tranh của du lịch nội địa; phát huy kết quả đã liên kết thành công với hơn 40 tỉnh - thành trong giai đoạn 2019-2020 để nối lại và tái khởi động. Cần tập trung chọn "vùng xanh" của các tỉnh - thành để kết nối tour, tuyến khép kín và bảo đảm thống nhất tiêu chí an toàn giữa các địa phương.

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phải quan tâm đến công tác truyền thông điểm đến TP. Các cơ quan, đơn vị nhà nước tiên phong trong việc tăng cường sử dụng hình ảnh, cảnh quan TP trong hoạt động của đơn vị mình nhằm chung tay quảng bá...

Thứ năm, Sở Du lịch TP chủ trì phối hợp với các sở - ngành và quận - huyện tiếp tục lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để đề xuất, tham mưu UBND TP giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp và cho ngành du lịch, nhất là các giải pháp về cơ chế, chính sách. Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, đối với lĩnh vực du lịch cần được điều chỉnh, bổ sung phù hợp tình hình thực tiễn và thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Cuối cùng, các doanh nghiệp du lịch cần tiếp tục chủ động vượt khó, đẩy mạnh liên kết hợp tác, chuẩn bị nguồn lực tái hoạt động; xây dựng chuỗi sản phẩm, dịch vụ có tính bổ trợ nhau, làm mới hoặc bổ sung các giá trị gia tăng cho các sản phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Với niềm tin, quyết tâm mạnh mẽ, ngành du lịch sẽ sớm phục hồi, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM.