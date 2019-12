Ngày 18-12, tại cuộc họp công bố kết quả và các giải pháp thu ngân sách, thu hồi nợ thuế năm 2019, ông Lê Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan), cho biết, đến ngày 17-12, tổng số thu thuế của toàn ngành hải quan đạt 335.600 tỉ đồng, bằng 111,7% dự toán theo chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 106,4 % so với chỉ tiêu phấn đấu Bộ Tài chính giao. Kết quả này tăng tăng 11,6 % so với cùng kỳ năm 2018.

Thu thuế từ nhập khẩu ôtô tăng gần 20.000 tỉ đồng năm 2019 - Ảnh: Haiquan online

Theo ông Lê Mạnh Hùng, kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế 11 tháng đầu năm 2019 đạt 105,16 tỉ USD, tăng 7,97% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 5,8 tỉ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 99,36 tỉ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Hùng nhấn mạnh nguồn thu chủ yếu tăng thu từ một số nhóm hàng nhập khẩu chính như dầu thô, ôtô nguyên chiếc. Cụ thể, trong 11 tháng đầu năm 2019, số lượng ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 135,23 ngàn chiếc, trị giá đạt 2,91 tỉ USD, tăng 100,4% về lượng và tăng 97,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, số thuế phải thu từ nhập khẩu ôtô nguyên chiếc đạt 38.202 tỉ đồng, tăng 19.323 tỉ đồng, tương đương tăng 102,4% so với cùng kỳ năm trước. Ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, nhập khẩu ôtô tăng mạnh khiến số thu thuế từ mặt hàng này cũng tăng kỷ lục.

Bên cạnh đó, mặt hàng dầu thô nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm 2019 đạt 7,07 triệu tấn, trị giá đạt 3,33 tỉ USD, tăng 58% về lượng và tăng 38% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, số thuế phải thu từ mặt hàng này đạt 7.877 tỉ đồng, tăng 2.290 tỉ đồng, tương đương tăng 41% so với cùng kỳ năm trước.

Chia sẻ thêm nguyên nhân về số thu ngân sách năm 2019 tăng so với cùng kỳ, Phó cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu cho biết việc ký kết và đưa vào thực hiện các Hiệp định tự do thương mại (FTA) tạo điều kiện thuận lợi thương mại đa phương và song phương như FTA Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA), FTA ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), Hiệp định CPTPP với hầu hết các đối tác thương mại lớn của Việt Nam đã tạo sự cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, mở rộng đầu tư và thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam, tác động tích cực đến hoạt động xuất nhập khẩu trong nước.