Ngày 24-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) về chủ đề tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN được Đảng, Nhà nước rất quan tâm và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Thủ tướng, DNNN giữ vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc để phát triển doanh nghiệp nhà nước - Ảnh: Nhật Bắc

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, khu vực DNNN vẫn chưa thể hiện tốt vị thế của mình, chưa phát huy được lợi thế về nắm giữ nguồn lực trong thực hiện sứ mệnh của mình. Chính vì vậy, rất cần nhận diện những điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách đối với khu vực DNNN, từ đó đưa ra các định hướng, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Gợi mở một số vấn đề tại hội nghị này, Thủ tướng đặt câu hỏi tại sao các DNNN chưa thể hiện được vai trò nổi bật trong việc dẫn dắt, tạo động lực, mở đường, hướng dẫn, thu hút, thúc đẩy các thành phần khác phát triển. Tại sao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều DNNN còn thấp so với nguồn lực đang nắm giữ?

"Tại sao lại có tình trạng như vậy, nguyên nhân là gì, chủ quan và khách quan như nào? Do cơ chế chính sách hay tổ chức thực hiện hay do con người? Phải chăng là do các doanh nghiệp chưa chú trọng đầu tư phát triển ngành nghề chính của mình hay vì nguyên nhân nào khác"- Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt vấn đề.

Thủ tướng cũng nhắc đến mô hình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cần phải như thế nào để phát huy được hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó, công tác cổ phần hoá, thoái vốn cần được xem xét, đánh giá khi không đạt được kế hoạch, còn nhiều vướng mắc.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh công tác quản trị DNNN chậm đổi mới, chưa theo kịp với quy mô tài sản doanh nghiệp. Theo Thủ tướng, cùng một chủ trương, cơ chế, chính sách nhưng có nơi thực hiện tốt, có nơi chậm trễ, có nơi làm không được, có nơi đùn đẩy trách nhiệm.

"Vậy nguyên nhân là gì, có phải do chính người đứng đầu tổ chức đó hay không? Hay do cơ chế, chính sách hay sự phối hợp giữa các bộ, các ngành hay do chỉ đạo. Những vấn đề yếu kém, vướng mắc chúng ta phải cố gắng tìm ra nguyên nhân để có giải pháp thích hợp"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cùng một số địa phương sẽ phát biểu tham luận, nêu những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ cũng như đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ngay sau hội nghị này, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết của Chính phủ với các nhiệm vụ và giải pháp để thúc đẩy đổi mới, nâng cao hiệu quả nhằm huy động nguồn lực của DNNN trong phát triển kinh tế - xã hội.