Rơi vào tình trạng bị động

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc vận chuyển, xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc đến nay vẫn chưa thật sự thông thoáng, ngày 29-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Long An, nhìn nhận xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc gần đây hơi chậm. Giá thanh long ghi nhận tại địa phương trong ngày chỉ đạt 10.000 đồng/kg (ruột trắng) và 12.000-15.000 đồng/kg (ruột đỏ) theo dạng mua xô tại vườn. Với mức giá này, nông dân không có lãi vì hiện đang là thời điểm trái vụ. "Chúng tôi đang tìm cách đa dạng hóa khâu vận chuyển, tránh việc tập trung chở hàng container bằng đường bộ. Hướng mới của hiệp hội là tăng vận chuyển bằng đường sắt, đường biển. Trong đó, đường sắt được chú trọng do chở được nhiều hàng, mức cước thấp, thời gian thông quan nhanh. Dự kiến, ngày 30-3, hiệp hội sẽ làm việc với đơn vị vận chuyển đường sắt để bàn kế hoạch hợp tác nhằm đẩy nhanh sản lượng xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc. Ngoài ra, hiệp hội đang xúc tiến mở một điểm giao dịch tại Cao Bằng dưới sự hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại của tỉnh Long An để thuận tiện cho việc giao dịch, điều tiết hàng hóa xuất khẩu, tránh tình trạng ùn ứ" - ông Trịnh thông tin.

Ông Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc HTX Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại và Du lịch Suối Lớn (Đồng Nai), cho biết xoài đang vào vụ thu hoạch nhưng giá rất rẻ do bí đầu ra. "Hôm qua, thương lái mua hơn 20 tấn xoài đưa sang Trung Quốc, giá chỉ 5.000-6.000 đồng/kg. Do giá rẻ, đưa sang Trung Quốc bán sẽ lãi to nhưng lo ngại khó khăn trong vận chuyển nên thương lái chưa hẹn thời gian quay lại mua thêm" - ông Bảo nói.

Dù chỉ xuất mít tươi lẫn nông sản chế biến sang Trung Quốc bằng đường chính ngạch, không bị ảnh hưởng bởi tình trạng ùn ứ tại các cửa khẩu nhưng ông Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinamit, đánh giá thị trường Trung Quốc hiện hết sức khó đoán. "Thị trường Trung Quốc chưa thật sự trở lại ổn định nên rất khó đáp ứng. Lúc thì hối giao hàng giật ngược, lúc thì im hơi lặng tiếng, không chịu lấy hàng" - ông Viên nêu thực tế. Theo ông Viên, tình hình này rất khó bởi DN xuất khẩu của Việt Nam hoàn toàn bị động. "DN xuất khẩu hàng chế biến còn có thể sản xuất, lưu kho nhưng DN xuất khẩu nông sản tươi thì rất đau đầu" - ông Viên nói thêm.

N.Ánh - T.Nhân