Quan tâm đặc biệt an ninh trật tự

Về phát triển kinh tế đêm ở Hà Nội, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP, cho rằng vấn đề an ninh trật tự được quan tâm đặc biệt. Bởi lẽ, Hà Nội là thủ đô, vấn đề an ninh, trật tự trong mắt du khách nước ngoài và người dân là vô cùng quan trọng. Thực tế, khoảng 9-10 năm trước, Hà Nội xảy ra nhiều vụ việc vi phạm an ninh trật tự nghiêm trọng bởi một số điểm kinh doanh sau 0 giờ. Việc này còn ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân xung quanh. Sau đó, Công an Hà Nội đã có nhiều biện pháp chấn chỉnh, bao gồm việc kinh doanh, buôn bán không được quá 0 giờ, góp phần giữ an ninh, trật tự của TP.

Lãnh đạo TP Hà Nội cho biết từ năm 2016 đã thí điểm một số nhà hàng, quán bar ở các tuyến phố đủ điều kiện sẽ được phép kinh doanh đến 2 giờ. Sắp tới, TP sẽ nghiên cứu đề xuất, mở rộng hơn việc kinh doanh về đêm ở những vị trí có đủ điều kiện và khả năng quản lý để phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu của du khách nước ngoài nhưng phải bảo đảm môi trường sống của người dân. Không thể vì phát triển kinh tế đêm mà ảnh hưởng đời sống của người dân.