Trong đó, số lượng xe Fadil bán ra là 1.312 chiếc, 548 xe Lux A2.0 và 470 xe Lux SA2.0. Tính lũy kế đến hết quý I/2021, VinFast đã bàn giao tổng cộng 6.849 ôtô cho khách hàng, với cả 3 mẫu xe Lux SA2.0, Lux A2.0 và Fadil thường xuyên dẫn đầu các phân khúc.



Cùng ngày, TC MOTOR - đại diện thương hiệu Hyundai Thành Công - cũng công bố kết quả bán hàng tháng 3 với 6.807 xe được tiêu thụ, tăng 125% so với tháng trước. Lũy kế 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp này tiêu thụ 15.886 xe các loại. Trong đó, Hyundai Accent giữ vững ngôi vị với 2.094 xe đến tay khách hàng, tăng 128,8% so với tháng 2; Grand i10 cũng có doanh số tăng 152% so với tháng trước...