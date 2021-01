Được thành lập dưới sự bảo trợ của Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP HCM, "Goût Français" là chứng nhận tập hợp các công ty nhập khẩu rượu vang và thực phẩm Pháp cũng như các nhà hàng Pháp.

Điều kiện để các cơ sở nhận chứng nhận "Goût Français" là đạt các tiêu chí có sản phẩm của Pháp, đơn vị đó được quản lý điều hành là người Pháp, đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Những cơ sở được cấp chứng nhận này sẽ giúp người tiêu dùng tại Việt Nam an tâm về chất lượng sản phẩm.

Tại buổi ra mắt, Tổng lãnh sự Pháp tại TP HCM Vincent Floreani nhấn mạnh: "Pháp rất quan tâm đến chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và chứng nhận này nhằm giúp người tiêu dùng an tâm về chất lượng ẩm thực của Pháp. Trong nhiều năm qua, Pháp đã tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu món ngon của Pháp. Giúp nhiều nhà hàng đạt chất lượng giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng Việt Nam. Chứng nhận này được Tổng Lãnh sự quán phối hợp với các chuyên gia tạo ra nhằm giúp người tiêu dùng Việt Nam an tâm về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm các sản phẩm"



"Hiện có 35 thành viên đã được chứng nhận, dự kiến năm 2021 có khoảng 60 thành viên được kết nạp và sẽ mở rộng ra ngoài khu vực TP HCM" - ông Cabirol, Chủ tịch chứng nhận "Goût Français", cho biết thêm.



Tổng lãnh sự Pháp Vincent Floreani phát biểu tại buổi ra mắt chứng nhận "Goût Français”

Trong nhiều năm qua, Pháp đã tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu món ngon của nước này đến người tiêu dùng Việt Nam.

Các nhà hàng và nhà phân phối thực phẩm Pháp có tiềm năng phát triển rất lớn tại Việt Nam nhờ vào nhu cầu và mức sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Galette des rois (Bánh Ba Vua) nổi tiếng của Pháp thường dùng trong bữa tiệc đầu năm mới

Pháp là một trong những quốc gia nổi tiếng nhất về ẩm thực trên thế giới. Ẩm thực Pháp ngày càng được đánh giá cao hơn tại Việt Nam. Các nhà hàng và nhà phân phối thực phẩm Pháp có tiềm năng phát triển rất lớn tại Việt Nam nhờ vào nhu cầu và mức sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Tổng lãnh sự quán, các tổ chức kinh tế Pháp và các chuyên gia mong muốn chứng nhận này góp phần tăng cường sự hiện diện của các món ăn, sản phẩm và rượu vang của Pháp, cũng như tận dụng hiệu lực của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU.