Sáng 1-1, Sở Du lịch TP HCM phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP HCM, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng vụ hàng không miền Nam và các hãng hàng không cùng doanh nghiệp du lịch đã phối hợp tổ chức Lễ đón khách đến TP HCM đầu năm 2021.

Đến TP HCM vào ngày đầu năm mới gồm 9 du khách trên các chuyến bay của Vietnam Airlines Group gồm: VN7245 khởi hành từ Hà Nội do Vietnam Airlines khai thác; BL6025 khởi hành từ Hà Nội do Pacific Airlines khai thác và OV8080 khởi hành từ Côn Đảo do VASCO khai thác.

Bên cạnh đó còn 5 hành khách trên chuyến bay VJ127 của Vietjet Air và 5 hành khách trên chuyến bay QH203 của Bamboo Airways cùng đến từ Hà Nội.

Những vị khách đầu tiên đến TP HCM trong sáng 1-1

Những vị khách đầu tiên "xông đất" TP HCM trong năm 2021 nhận được quà tặng gồm vé máy bay nội địa khứ hồi và voucher du lịch nội địa, du lịch nội đô TP HCM, voucher du lịch giảm giá và voucher buffet từ các đơn vị lữ hành, dịch vụ du lịch của TP HCM…

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết Lễ đón khách đầu năm mới 2021 là một trong những hoạt động trọng chiến dịch quảng bá "Thành phố Hồ Chí Minh xin chào - Hello Hồ Chí Minh city". Đây là sự kiện thường niên của ngành du lịch TP HCM.

"Ngành du lịch TP HCM kỳ vọng dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát để đưa ngành khởi sắc trong năm nay. 2021 cũng là năm được kỳ vọng tái khôi phục của thị trường nội địa và sẵn sàng cho việc mở cửa lại thị trường du lịch quốc tế trong những năm tiếp theo. Những vị khách đầu tiên vừa đặt chân đến TP HCM trong ngày đầu năm, khởi đầu cho mục tiêu đón 33 triệu lượt khách của TP HCM trong năm 2021" - bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nói.

Với định vị phát triển TP HCM trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á, trong năm 2021, nhiều sản phẩm du lịch mới và các sự kiện du lịch cũng được ngành du lịch và các sở ngành, doanh nghiệp tập trung tổ chức để thu hút du khách. Cụ thể: Lễ hội Tết Việt năm 2021; Lễ hội Áo dài TP HCM lần thứ 8; Ngày hội Du lịch TP HCM; chùm tour "Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn" với các trải nghiệm thực tế tại những di tích hoạt động của biệt động Sài Gòn xưa…

Trong năm 2020, dưới tác động của đại dịch Covid-19, ngành du lịch TP HCM đã bị thiệt hại nặng nề. Tổng lượng khách quốc tế đến TP HCM trong năm 2020 chỉ đạt 1,3 triệu lượt, giảm 84,8% so với năm 2019; khách du lịch nội địa 15,8 triệu lượt, giảm 48,45%; tổng thu du lịch ước đạt 84.512 tỉ đồng, giảm 39,66%.