Đây là thông tin được Cục Thống kê TP HCM công bố chiều 29-12 tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội TP HCM năm 2021.



Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng 5,99% so với cùng kỳ năm trước. Quý III/2021, tăng trưởng GRDP chỉ bằng 75,03% so với cùng kỳ năm trước do dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, thành phố thực hiện giãn cách kéo dài.

Quý IV/2021, một số ngành nghề được phép mở cửa hoạt động với điều kiện bảo đảm an toàn công tác phòng chống dịch, tăng trưởng GRDP quý IV bằng 88,36% so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố ước đạt 1.298.791 tỉ đồng (theo giá hiện hành). Tính theo giá so sánh 2010 đạt 924.367 tỉ đồng, giảm 6,78% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là mức giảm sâu nhất trong lịch sử.

Thu ngân sách trên địa bàn TP HCM vẫn tăng chủ yếu đến từ kết quả kinh doanh khả quan của doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, ngân hàng

Đáng lưu ý, dù kinh tế khó khăn nhưng tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn TP HCM ước thực hiện 383.703 tỉ đồng, vượt 5,2% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa 253.281 tỷ đồng, vượt 2% dự toán; thu từ dầu thô 14.00 tỉ đồng, vượt 63,7% dự toán, tăng 26%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 116.400 tỉ đồng, vượt 7,8% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương (chưa tính tạm ứng) năm 2021 ước thực hiện 106.260 tỉ đồng, vượt 9,5% dự toán và giảm 16,4% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 27.807 tỉ đồng, giảm 16,8%; chi thường xuyên đạt 73.140 tỉ đồng, tăng 80,4% so với cùng kỳ.

Vì sao kinh tế khó khăn, doanh nghiệp cũng chịu nhiều tác động từ đại dịch nhưng thu ngân sách trên địa bàn vẫn tăng?

Lãnh đạo Cục Thống kê TP HCM cho hay nguồn thu ngân sách tăng chủ yếu đến từ kết quả kinh doanh khả quan từ các doanh nghiệp trong khối kinh doanh bất động sản, tài chính ngân hàng, chứng khoán. Đồng thời, tác động từ chính sách gia hạn thời gian nộp thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP góp phần làm tăng tổng thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2021.

Về những khó khăn, thách thức trong năm 2021, ông Trần Phước Tường, Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP HCM, cho hay dưới tác động của đại dịch, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của thành phố lần đầu tiên trong lịch sử giảm sâu hơn tốc độ tăng trưởng của cả nước và các địa phương.

Cộng đồng doanh nghiệp không ngừng gặp nhiều cản trở, khó khăn thậm chí phải giải thể, phá sản, hoạt động cầm chừng đẫn đến nguy cơ tiềm tàng mất thanh khoản, nợ xấu gia tăng…

"Xu hướng chuyển dịch các doanh nghiệp lớn ra khỏi thành phố ngày càng rõ nét do sự vươn lên, cạnh tranh thu hút đầu tư của các tỉnh lân cận như: Long An, Bình Dương, Đồng Nai cùng với tâm lý di chuyển về quê của người lao động đang đặt ra bài toán về thu hút đầu tư và môi trường sống cho công nhân" – ông Trần Phước Tường thông tin.

Để khôi phục kinh tế và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, trong năm 2022, TP HCM sẽ thực hiện các chính sách giảm, giãn thuế; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để duy trì hoạt động của doanh nghiệp nhằm tạo việc làm và thu nhập tối thiểu cho người lao động.

Tập trung xử lý các điểm nghẽn, nút thắt về đất đai; giải quyết xung đột pháp lý về thủ tục giao đất, xác định đơn giá đền bù, thủ tục thanh quyết toán xây dựng cơ bản để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công…