* Phạm vi nội dung:



Tác phẩm dự thi là bài viết và ảnh đơn hoặc loạt ảnh, xoay quanh chủ đề tiêu dùng hàng hóa - sản phẩm Việt Nam. Các nhóm đề tài bao gồm: Tình cảm đối với hàng Việt (qua đó cổ vũ, vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam); mua sắm thời nay (cảm tưởng về siêu thị mà tác giả yêu thích - khuyến khích các bài đánh giá về hệ thống Saigon Co.op); nội trợ thông minh (chia sẻ kinh nghiệm về mua đồ ngon, tiết kiệm mà bảo đảm chất lượng); món ngon mẹ nấu (ký ức về món ăn nào đó trong tâm tưởng, do bà, do mẹ, do chị nấu cho từ thời thơ bé); cùng vào bếp (hướng dẫn, tư vấn nấu ăn - khuyến khích đề cập tới thực phẩm, gia vị thuộc hệ thống Saigon Co.op đang phân phối).

Về ảnh/ loạt ảnh: Ảnh đẹp siêu thị, ảnh vui tiêu dùng, ảnh sinh động về sản xuất - chế biến - bán hàng - giao hàng, ảnh hấp dẫn về món ngon...

* Thể lệ:

- Đối tượng dự thi là người tiêu dùng đang ở Việt Nam. Nhân sự thuộc Báo Người Lao Động và Saigon Co.op không được dự thi.

- Tác phẩm dự thi là bài viết/ ảnh/ loạt ảnh mới hoàn toàn, "chính chủ", chưa từng được xuất bản. Độ dài mỗi bài tối đa 800 từ, mỗi tác giả được đăng dự thi tối đa 2 bài. Loạt ảnh được tính từ 3 ảnh đơn trở lên, cùng chủ đề, ghi rõ chú thích về địa điểm và thời gian chụp, tên tác giả ảnh.

- Bản quyền tác phẩm được đăng trong cuộc thi này thuộc về Ban Tổ chức. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc tranh chấp bản quyền (nếu có) giữa tác giả dự thi và bên thứ ba.

* Thời gian nhận bài, ảnh:

Từ ngày 2-7-2023 đến hết ngày 15-9-2023.

* Giải thưởng:

- Đối với bài: Giải nhất 10.000.000 đồng, giải nhì 7.000.000 đồng, giải ba 5.000.000 đồng, giải khuyến khích 3.000.000 đồng/mỗi giải.

- Đối với ảnh: Giải nhất 3.000.000 đồng, giải nhì 2.000.000 đồng, giải ba 1.000.000 đồng.

* Tổng kết, trao thưởng:

Vào cuối tháng 9-2023.

* Nơi nhận:

Thư điện tử, tại địa chỉ: bandoc@nld.com.vn.

Trong email, yêu cầu ghi rõ: Bút danh, họ và tên thật, số điện thoại di động, số tài khoản ngân hàng, địa chỉ liên lạc. Khi cần thiết, liên hệ đường dây nóng: 0903.343439 để được giải đáp.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ