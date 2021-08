Chiều 16-8, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM thông tin nhà máy giết mổ heo của Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) sẽ hoạt động từ ngày 20-8 tới đây sau khi đã thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 và có phương án tổ chức sản xuất trở lại.



Theo thông báo hoạt động sản xuất trở lại của Vissan gửi Trạm Chăn nuôi - Thú y liên quận Bình Thạnh - Phú Nhuận, đơn vị kiểm soát giết mổ tại Vissan thì công ty dự kiến sẽ giết mổ 200-300 con heo/ngày trong 1-2 ngày đầu, sau đó sẽ tăng dần trong những ngày tiếp theo.

Vissan sắp tổ chức giết mổ heo trở lại

Để thuận tiện trong công tác tổ chức sản xuất và kiểm soát giết mổ trong giai đoạn hiện nay, Vissan sẽ tổ chức giết mổ vào ban ngày (thay cho ban đêm như trước đây) còn việc nhập heo hơi sẽ chuyển vào ban đêm.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc Vissan xác nhận thông tin trên và cho biết thời gian qua, để duy trì cung cấp thịt heo, công ty đã giết mổ heo gia công ở các cơ sở khác với sản lượng khoảng 600 con/ngày.

Cũng theo ông An, ngoài phần giết mổ, Vissan cũng tổ chức hoạt động chế biến trở lại để bổ sung nguồn thiếu hụt do 1 số dây chuyền phải tạm ngưng. "Chúng tôi có xuất hàng dự trữ ra trong những ngày không sản xuất nhưng chỉ một phần nên không tránh khỏi tình trạng thiếu hụt ở 1 số nơi" - ông An cho biết.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 28-7, Vissan đã đề nghị dừng giết mổ heo do có nhiều lao động mắc Covid-19. Vissan là đơn vị cung cấp thịt heo chủ lực cho thành phố ở kênh phân phối hiện đại nên thị trường đã bị ảnh hưởng một thời gian khi Vissan chuyển đổi từ giết mổ sang gia công.