Ngày 30-1, thông tin từ lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực 1 cho biết đơn vị này đã chính thức khai xuân Quý Mão, làm việc từ ngày 27-1. Trong những ngày đầu làm việc, tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá vẫn diễn ra bình thương. Tuy nhiên, qua thống kê cho thấy số lượng tờ khai hải quan giảm khá nhiều so với cùng kỳ năm 2022.



Hàng hoá di chuyển qua Cảng Cát Lái đầu năm 2023

Cụ thể vào ngày 27 và 28-1 (tức mùng 6 và mùng 7 Tết), Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 đã làm thủ tục mở tờ khai hải quan nhập khẩu là 1.135 tờ khai với kim ngạch tổng cộng là 67,13 triệu USD. Trong khi vào cùng kỳ năm ngoái, số tờ khai nhập khẩu là 4.440 tờ, giá trị kim ngạch đến 238,91 triệu USD. Như vậy, tỉ lệ tờ khai nhập khẩu những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão đã giảm 74,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn về hàng xuất khẩu, trong 2 ngày 27 và 28-1, đơn vị này đã làm thủ tục cho 389 tờ khai xuất khẩu với kim ngạch 21,43 triệu USD, giảm 45% so cùng kỳ năm ngoái (năm ngoái 45,55 triệu USD).

Theo đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1, nguyên nhân số lượng hàng hoá xuất nhập khẩu giảm trong những ngày sau Tết Nguyên đán là vì nhiều lý do. Trong đó có một phần do Tết Nguyên đán gần với Tết dương lịch nên hoạt động xuất nhập khẩu trong năm cơ bản chưa khởi động nhiều. Đặc biệt do tình hình kinh tế trong và ngoài nước đều khó khăn, triển vọng nhập nguyên liệu sản xuất trong nước và xuất khẩu đều giảm.

Ngoài ra, do năm nay ngày đi làm đầu năm là thứ 6 nên các doanh nghiệp chưa hoạt động trở lại nhiều. Thời gian tới hoạt động xuất nhập khẩu được kỳ vọng sẽ sôi động hơn.