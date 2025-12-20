"Kính vạn hoa": 30 năm đồng hành cùng thiếu nhi

Sáng 20-12, tại Nhà Thiếu nhi TP HCM (phường Xuân Hòa, TP HCM) NXB Kim Đồng đã tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu, ký tặng và trao giải cuộc thi viết - vlog "Kính vạn hoa mở ra thế giới…" nhân kỷ niệm 30 năm ra đời bộ sách "Kính vạn hoa" (1995–2025),

Ra mắt tập đầu tiên "Nhà ảo thuật" vào tháng 12-1995, "Kính vạn hoa" nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống đọc sách của thiếu nhi. Với những câu chuyện học đường gần gũi, hài hước, bộ sách đã đưa tên tuổi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trở thành hiện tượng đặc biệt của văn học thiếu nhi đương đại.

Thế giới "Kính vạn hoa" xoay quanh bộ ba Quý ròm, nhỏ Hạnh, Tiểu Long; phản ánh sinh động tâm lý tuổi học trò, những rung động đầu đời, các va chạm nhỏ nhưng đủ giúp nhân vật học cách trưởng thành.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giao lưu sáng 20-12

"Kính vạn hoa" lập kỷ lục là bộ truyện nhiều tập nhất viết về tuổi học trò. Với hơn 200 nhân vật, gồm 54 tập. Bộ truyện ôm trọn thế giới học đường sinh động, gần gũi, đáng yêu. Mỗi tập là một câu chuyện riêng độc lập.

Tại buổi giao lưu, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bày tỏ niềm vui khi sau 30 năm "Kính vạn hoa" vẫn được bạn đọc đón nhận. Ông cho biết, khi nhìn thấy chứng kiến các tác phẩm nước ngoài có thể viết hàng chục, hàng trăm tập và vẫn được bạn đọc đón nhận, ông luôn tự hỏi: Tại sao người Việt mình lại không làm được?

"Đó không chỉ là tự ái nghề nghiệp, mà còn là tự ái dân tộc. Người Việt có thể không lớn vóc dáng, nhưng chúng ta có sự bền bỉ và hoàn toàn đủ khả năng tạo nên những tác phẩm dài hơi, nghiêm túc cho thiếu nhi", ông chia sẻ.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trao giải đặc biệt cuộc thi viết - vlog "Kính vạn hoa mở ra thế giới…"

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng độc giả yêu thích "Kính vạn hoa"

Nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn nhận định: "Việc các bạn nhỏ cả nước gửi thư về "Cửa hiệu Kính vạn hoa" tâm sự, trò chuyện với Quý, Hạnh, Tiểu Long như với những người bạn có thật là minh chứng cho sự thành công của Nguyễn Nhật Ánh trong xây dựng nhân vật. Ngôn ngữ văn học của Nguyễn Nhật Ánh rất sáng sủa, việc sử dụng tiếng địa phương, tiếng lóng rất có liều lượng, góp phần làm nên tính phổ cập của tác phẩm".

Sau ba thập niên, bộ sách không chỉ được tái bản nhiều lần mà còn được chuyển thể thành phim truyền hình và phim điện ảnh, tiếp cận thêm nhiều thế hệ công chúng mới.

Dịp này, ấn bản trọn bộ 54 tập được đóng thành 9 boxset, mỗi boxset gồm 6 tập. Tác phẩm được giới thiệu với hình thức trình bày mới, tiếp tục giữ tinh thần nguyên bản của tác phẩm.

Tại buổi giao lưu, NXB Kim Đồng đã trao giải cuộc thi viết - vlog "Kính vạn hoa mở ra thế giới…". Kết quả trao 2 giải đặc biệt, 2 giải sáng tạo, 2 giải khán giả yêu thích nhất, 6 giải truyền cảm hứng và 1 giải tập thể. Mỗi giải được tặng thẻ mua sách trị giá từ 3-5 triệu đồng và bộ "Kính vạn hoa" phiên bản kỷ niệm 30 năm. Cuộc thi hướng tới mục tiêu tạo sân chơi sáng tạo, để bạn đọc chia sẻ kỷ niệm, cảm xúc và góc nhìn của mình về bộ sách đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.







