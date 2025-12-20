HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Kính vạn hoa": 30 năm đồng hành cùng thiếu nhi

Tin, ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Suốt 30 năm, "Kính vạn hoa" vẫn giữ sức sống bền bỉ, trở thành biểu tượng văn học thiếu nhi Việt Nam.

Sáng 20-12, tại Nhà Thiếu nhi TP HCM (phường Xuân Hòa, TP HCM) NXB Kim Đồng đã tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu, ký tặng và trao giải cuộc thi viết - vlog "Kính vạn hoa mở ra thế giới…" nhân kỷ niệm 30 năm ra đời bộ sách "Kính vạn hoa" (1995–2025),

Ra mắt tập đầu tiên "Nhà ảo thuật" vào tháng 12-1995, "Kính vạn hoa" nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống đọc sách của thiếu nhi. Với những câu chuyện học đường gần gũi, hài hước, bộ sách đã đưa tên tuổi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trở thành hiện tượng đặc biệt của văn học thiếu nhi đương đại.

Thế giới "Kính vạn hoa" xoay quanh bộ ba Quý ròm, nhỏ Hạnh, Tiểu Long; phản ánh sinh động tâm lý tuổi học trò, những rung động đầu đời, các va chạm nhỏ nhưng đủ giúp nhân vật học cách trưởng thành.

30 năm "Kính vạn hoa": 30 năm đồng hành cùng thiếu nhi - Ảnh 1.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giao lưu sáng 20-12

"Kính vạn hoa" lập kỷ lục là bộ truyện nhiều tập nhất viết về tuổi học trò. Với hơn 200 nhân vật, gồm 54 tập. Bộ truyện ôm trọn thế giới học đường sinh động, gần gũi, đáng yêu. Mỗi tập là một câu chuyện riêng độc lập.

TIN LIÊN QUAN

Tại buổi giao lưu, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bày tỏ niềm vui khi sau 30 năm "Kính vạn hoa" vẫn được bạn đọc đón nhận. Ông cho biết, khi nhìn thấy chứng kiến các tác phẩm nước ngoài có thể viết hàng chục, hàng trăm tập và vẫn được bạn đọc đón nhận, ông luôn tự hỏi: Tại sao người Việt mình lại không làm được?

"Đó không chỉ là tự ái nghề nghiệp, mà còn là tự ái dân tộc. Người Việt có thể không lớn vóc dáng, nhưng chúng ta có sự bền bỉ và hoàn toàn đủ khả năng tạo nên những tác phẩm dài hơi, nghiêm túc cho thiếu nhi", ông chia sẻ.

30 năm "Kính vạn hoa": 30 năm đồng hành cùng thiếu nhi - Ảnh 2.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trao giải đặc biệt cuộc thi viết - vlog "Kính vạn hoa mở ra thế giới…"

30 năm "Kính vạn hoa": 30 năm đồng hành cùng thiếu nhi - Ảnh 3.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng độc giả yêu thích "Kính vạn hoa"

Nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn nhận định: "Việc các bạn nhỏ cả nước gửi thư về "Cửa hiệu Kính vạn hoa" tâm sự, trò chuyện với Quý, Hạnh, Tiểu Long như với những người bạn có thật là minh chứng cho sự thành công của Nguyễn Nhật Ánh trong xây dựng nhân vật. Ngôn ngữ văn học của Nguyễn Nhật Ánh rất sáng sủa, việc sử dụng tiếng địa phương, tiếng lóng rất có liều lượng, góp phần làm nên tính phổ cập của tác phẩm".

TIN LIÊN QUAN

Sau ba thập niên, bộ sách không chỉ được tái bản nhiều lần mà còn được chuyển thể thành phim truyền hình và phim điện ảnh, tiếp cận thêm nhiều thế hệ công chúng mới.

Dịp này, ấn bản trọn bộ 54 tập được đóng thành 9 boxset, mỗi boxset gồm 6 tập. Tác phẩm được giới thiệu với hình thức trình bày mới, tiếp tục giữ tinh thần nguyên bản của tác phẩm.

Tại buổi giao lưu, NXB Kim Đồng đã trao giải cuộc thi viết - vlog "Kính vạn hoa mở ra thế giới…". Kết quả trao 2 giải đặc biệt, 2 giải sáng tạo, 2 giải khán giả yêu thích nhất, 6 giải truyền cảm hứng và 1 giải tập thể. Mỗi giải được tặng thẻ mua sách trị giá từ 3-5 triệu đồng và bộ "Kính vạn hoa" phiên bản kỷ niệm 30 năm.

Cuộc thi hướng tới mục tiêu tạo sân chơi sáng tạo, để bạn đọc chia sẻ kỷ niệm, cảm xúc và góc nhìn của mình về bộ sách đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.



Tin liên quan

Nguyễn Nhật Ánh "hồi đáp" cho miền hoa vàng trên cỏ xanh

Nguyễn Nhật Ánh "hồi đáp" cho miền hoa vàng trên cỏ xanh

(NLĐO) - Nguyễn Nhật Ánh ra mắt "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo", như "lời hồi đáp" cho cuốn sách nổi tiếng "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Dư âm đẹp từ cuộc thi về nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

(NLĐO) - Cuộc thi tạo ra một sân chơi cho độc giả thể hiện tình yêu với sách nói chung và sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thắp lửa yêu thương trong "Tiệm sách của nàng"

(NLĐO) - "Tiệm sách của nàng" hứa hẹn đem đến nhiều trải nghiệm đọc thú vị và hấp dẫn với những sáng tạo mới mẻ và độc đáo từ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Nguyễn Nhật Ánh Kính Vạn Hoa Nxb Kim Đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo