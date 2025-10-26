Kịp cứu tàu cá gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

Sáng 26-10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, Tàu 369 của đơn vị vừa kịp thời cứu nạn một tàu cá bị hỏng máy, vỡ mũi khi đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa, đưa 4 ngư dân về nơi an toàn.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 25-10, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực biển Đặc khu Trường Sa, cách Đông Nam đảo Song Tử Tây khoảng 2 hải lý, Tàu 369 nhận được thông báo từ đảo Đá Nam đề nghị hỗ trợ cứu nạn tàu cá PY 91243 TS bị sự cố lúc 18 giờ 20 phút ngày 24-10.

Lực lượng Cảnh sát biển thăm hỏi sức khỏe ngư dân trên tàu

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tàu 369 nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu bị nạn. Sau khoảng 30 phút hành trình, lực lượng Cảnh sát biển đã tiếp cận được tàu cá PY 91243 TS và tiến hành làm dây lai dắt về âu tàu Đá Nam an toàn.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá PY 91243 TS có 4 ngư dân do ông Huỳnh Kim (SN 1985, trú phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) làm thuyền trưởng.

Khi gặp nạn, 2 ngư dân bị thương ở vùng đầu, 1 người bị mảnh chai găm vào chân. Tàu bị hỏng chân vịt, phần mũi vỡ, khả năng cơ động hạn chế.

Lai dắt tàu cá gặp nạn vào khu vực an toàn

Ngay khi tàu được lai dắt về âu tàu Đá Nam, tổ quân y Tàu 369 đã tiến hành thăm khám, sơ cứu các ngư dân bị thương, đồng thời cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống và phối hợp tổ sửa chữa cơ động khắc phục hư hỏng cho tàu cá.

Đến nay, sức khỏe các ngư dân đã ổn định. Tàu cá đang được hỗ trợ khắc phục để sớm tiếp tục hành trình.