Thời sự

Kịp cứu tàu cá gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Tàu 369 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 kịp thời cứu nạn một tàu cá bị hỏng máy, vỡ mũi trên vùng biển Trường Sa, đưa 4 ngư dân về nơi an toàn.

Sáng 26-10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, Tàu 369 của đơn vị vừa kịp thời cứu nạn một tàu cá bị hỏng máy, vỡ mũi khi đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa, đưa 4 ngư dân về nơi an toàn.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 25-10, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực biển Đặc khu Trường Sa, cách Đông Nam đảo Song Tử Tây khoảng 2 hải lý, Tàu 369 nhận được thông báo từ đảo Đá Nam đề nghị hỗ trợ cứu nạn tàu cá PY 91243 TS bị sự cố lúc 18 giờ 20 phút ngày 24-10.

Cảnh sát biển kịp thời cứu 4 ngư dân gặp nạn giữa sóng gió Trường Sa - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát biển thăm hỏi sức khỏe ngư dân trên tàu

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tàu 369 nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu bị nạn. Sau khoảng 30 phút hành trình, lực lượng Cảnh sát biển đã tiếp cận được tàu cá PY 91243 TS và tiến hành làm dây lai dắt về âu tàu Đá Nam an toàn.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá PY 91243 TS có 4 ngư dân do ông Huỳnh Kim (SN 1985, trú phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) làm thuyền trưởng.

Khi gặp nạn, 2 ngư dân bị thương ở vùng đầu, 1 người bị mảnh chai găm vào chân. Tàu bị hỏng chân vịt, phần mũi vỡ, khả năng cơ động hạn chế.

Cảnh sát biển kịp thời cứu 4 ngư dân gặp nạn giữa sóng gió Trường Sa - Ảnh 2.

Lai dắt tàu cá gặp nạn vào khu vực an toàn

Ngay khi tàu được lai dắt về âu tàu Đá Nam, tổ quân y Tàu 369 đã tiến hành thăm khám, sơ cứu các ngư dân bị thương, đồng thời cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống và phối hợp tổ sửa chữa cơ động khắc phục hư hỏng cho tàu cá.

Đến nay, sức khỏe các ngư dân đã ổn định. Tàu cá đang được hỗ trợ khắc phục để sớm tiếp tục hành trình.

Hình ảnh cảnh sát biển kiểm tra tàu hàng, tàu cá trên biển

Hình ảnh cảnh sát biển kiểm tra tàu hàng, tàu cá trên biển

(NLĐO)- Trong chương trình khảo sát, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các lực lượng đã kiểm tra và tuyên truyền việc thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam: Cao điểm chống khai thác IUU

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch tiếp tục mở đợt cao điểm ngăn chặn tàu cá khai thác bất hợp pháp

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chủ động phòng chống trước diễn biến phức tạp của bão số 10

(NLĐO) - Các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển và neo đậu tại cảng đã chuẩn bị tốt kế hoạch phòng chống bão, phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

