Kịp thời cấp cứu ngư dân nghi tai biến trên biển

Trước đó, lúc 10 giờ 17 phút, nhà giàn nhận tin báo từ tàu cá BĐ97863TS, cách nhà giàn khoảng 2 hải lý về hướng Nam Đông Nam, do ông Tô Văn Dưỡng làm thuyền trưởng, cho biết trên tàu có thuyền viên bị bệnh nặng.

Chuyển ngư dân bị nạn lên nhà giàn

Ngay sau đó, lực lượng tại nhà giàn hướng dẫn tàu cá tiếp cận. Đến 10 giờ 40, tàu cập sàn và tổ quân y nhanh chóng xuống kiểm tra, đưa bệnh nhân La Văn Trú (SN 1966, trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai) lên nhà giàn bằng cáng và cẩu chuyên dụng.

Nhà giàn DK1/11 tiến hành thăm khám cho ngư dân gặp nạn

Qua thăm khám, bệnh nhân có biểu hiện méo miệng, không nói được, yếu tay chân, không mở mắt nhưng vẫn nhận thức được xung quanh. Chỉ số sinh tồn ổn định, không sốt. Quân y nhận định ban đầu bệnh nhân bị tai biến mạch máu não.

Quân y Nhà giàn DK1/11 tiến hành sơ cứu cho ngư dân gặp nạn

Sau khi sơ cứu và hội chẩn với Quân y Vùng 2, lực lượng quân y đã hướng dẫn thuyền trưởng nhanh chóng đưa bệnh nhân vào Bệnh xá đảo Trường Sa để tiếp tục điều trị chuyên sâu.