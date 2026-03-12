HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

15 ngày đưa lá phiếu ra nhà giàn DK1

Văn Đường - Ngọc Giang

(NLĐO)- Tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 đã hoàn thành nhiệm vụ đưa thùng phiếu đến với cử tri trên các nhà giàn DK1 và ngư dân bám biển.

- Ảnh 1.

Sau 15 ngày lênh đênh giữa sóng gió thềm lục địa phía Nam, ngày 12-3, tại phường Phước Thắng, TPHCM, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn tổ chức lễ đón Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền.

- Ảnh 2.

Chuyến hải trình đặc biệt đã đưa những thùng phiếu vượt hàng trăm hải lý đến với cử tri trên các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang bám biển.

- Ảnh 3.

Không khí tại quân cảng sáng sớm rộn ràng hơn thường ngày. Trước khi hai con tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 cập bến, nhiều cán bộ, chiến sĩ và đại diện địa phương đã có mặt để đón đoàn công tác trở về. Những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười rạng rỡ như xua tan mệt mỏi sau hành trình dài ngày trên biển.

- Ảnh 4.

Trong 15 ngày làm nhiệm vụ, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã đưa thùng phiếu đến với hơn 600 cử tri là cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên 15 nhà giàn DK1, các tàu trực và nhiều ngư dân đang khai thác hải sản trên khu vực biển DK1.

- Ảnh 5.

Hành trình không chỉ đơn thuần là vận chuyển thùng phiếu mà còn là nhiệm vụ đặc biệt, bảo đảm để từng cử tri nơi đầu sóng ngọn gió được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

- Ảnh 6.

Trên biển, thời tiết nhiều ngày diễn biến phức tạp, sóng lớn và gió mạnh khiến việc tiếp cận các nhà giàn và tàu cá gặp không ít khó khăn. Có những thời điểm tàu phải chờ hàng giờ để tìm thời cơ an toàn tiếp cận điểm bỏ phiếu.

- Ảnh 7.

Tuy vậy, các thành viên Tổ bầu cử cùng cán bộ, chiến sĩ trên tàu vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm từng lá phiếu đến đúng địa chỉ, đúng quy trình.

- Ảnh 8.

Tại các nhà giàn DK1, những lá phiếu được trao tận tay cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Không gian bỏ phiếu giữa biển khơi giản dị nhưng trang nghiêm.

- Ảnh 9.

Lá cờ Tổ quốc tung bay trên nền trời xanh, bên dưới là thùng phiếu đỏ nổi bật giữa boong nhà giàn. Mỗi lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là minh chứng cho sự hiện diện của dân chủ ngay giữa trùng khơi.

- Ảnh 10.

Không chỉ cán bộ, chiến sĩ, nhiều ngư dân đang đánh bắt xa bờ cũng được Tổ bầu cử tiếp cận để thực hiện quyền bầu cử sớm. Những con tàu cá đang neo đậu giữa biển trở thành "điểm bỏ phiếu đặc biệt". Sau những giờ lao động vất vả trên ngư trường, ngư dân vui vẻ tham gia bầu cử, thể hiện trách nhiệm của mình với đất nước.

- Ảnh 11.

Hành trình đưa lá phiếu ra biển đã khép lại, nhưng những hình ảnh về các chiến sĩ hải quân kiên cường giữa sóng gió, những cử tri nơi đầu sóng nghiêm trang bỏ phiếu giữa biển trời Tổ quốc vẫn đọng lại như một minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm dù ở bất cứ nơi đâu.

- Ảnh 12.

Phát biểu tại lễ đón đoàn công tác trở về, đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các thành viên tổ bầu cử cùng cán bộ, chiến sĩ hai tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21. Ông nhấn mạnh rằng việc tổ chức bầu cử sớm trên biển là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa bảo đảm quyền bầu cử của cử tri nơi xa đất liền, vừa góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

- Ảnh 13.

Theo kế hoạch, toàn bộ phiếu bầu của cử tri trên biển sẽ được niêm phong và bảo quản theo đúng quy định. Các thùng phiếu sẽ được kiểm phiếu vào lúc 19 giờ ngày 15-3 cùng thời điểm với cả nước.

Vùng 2 Hải quân hoàn thành nhiệm vụ nhà giàn DK1 khai thác hải sản chủ quyền biển đảo tàu Trường Sa bỏ phiếu sớm bỏ phiếu trên biển
