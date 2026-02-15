HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mang Xuân ra nhà giàn DK1

GIANG NAM

(NLĐO) - Giữa trùng khơi mùa giáp Tết, nhà giàn DK1 rộn ràng không khí đón xuân. Tình quân dân theo những chuyến tàu ra biển làm ấm lòng cán bộ, chiến sĩ

Giáp Tết, khi đất liền tất bật chuẩn bị Tết, một chuyến hải trình đặc biệt lại rời bến, mang theo quà Tết và tình cảm của hậu phương đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam. 

Theo chân đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, chúng tôi có dịp ghi nhận hành trình đầy gian nan nhưng ấm áp nghĩa tình hướng về những "cột mốc sống" giữa biển khơi.

Mang Xuân ra nhà giàn DK1 - Ảnh 1.

Những phần quà Tết từ đất liền mang ra tặng cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1

Tàu rời bến trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Sóng lớn, gió mạnh khiến hành trình ra các nhà giàn kéo dài hơn dự kiến. Đối với nhiều phóng viên, đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác lênh đênh nhiều ngày trên biển. Mỗi lần tàu chao nghiêng giữa sóng lớn, ai cũng hiểu rõ hơn sự khắc nghiệt của môi trường mà cán bộ, chiến sĩ nơi đây phải đối mặt hằng ngày.

Sau nhiều giờ vượt sóng, hình ảnh những nhà giàn hiện ra giữa trùng khơi khiến cả đoàn xúc động. Những khối thép vững chãi giữa biển không chỉ là công trình bảo vệ chủ quyền mà còn là nơi sinh hoạt, làm việc của hàng chục cán bộ, chiến sĩ. 

Việc tiếp cận nhà giàn không hề dễ dàng. Khi biển động, xuồng nhỏ phải tranh thủ từng nhịp sóng để áp sát. Có thời điểm, đoàn chỉ có thể chúc Tết từ tàu, gửi quà và lời thăm hỏi bằng dây cáp chuyển sang.

Mang Xuân ra nhà giàn DK1 - Ảnh 2.

Buổi giao lưu giữa chiến sĩ nhà giàn và các phóng viên từ đất liền ra thăm

Ở những nhà giàn có thể cập, đoàn công tác nhanh chóng triển khai hoạt động thăm hỏi, tặng quà. Những phần quà Tết, nhu yếu phẩm, thư chúc Tết từ đất liền được trao tận tay chiến sĩ. Không khí Tết nơi đầu sóng ngọn gió trở nên ấm áp hơn khi mọi người cùng gói bánh chưng, trang trí cành mai, cành đào mang từ đất liền ra. Dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Mang Xuân ra nhà giàn DK1 - Ảnh 3.

Chiến sĩ nhà giàn trang trí chuẩn bị không gian Tết trên nhà giàn

Một chiến sĩ trẻ chia sẻ rằng những chuyến tàu Tết từ đất liền là nguồn động viên lớn. "Mỗi khi thấy đoàn công tác ra thăm, chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm của hậu phương. Đó là động lực để anh em vững vàng bám trụ, hoàn thành nhiệm vụ" - anh nói. Lời tâm sự giản dị nhưng chứa đựng niềm tự hào về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Mang Xuân ra nhà giàn DK1 - Ảnh 4.

Rau xanh được trồng ngay trên nhà giàn là nơi cải thiện bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ nhà giàn

Theo kế hoạch, trong đợt công tác Tết năm nay, đoàn đã đến thăm nhiều nhà giàn và tàu trực trên biển. Hành trình kéo dài hơn nửa tháng, vượt hàng nghìn hải lý. Không chỉ mang quà Tết, đoàn còn tổ chức các hoạt động văn nghệ, giao lưu, gửi thư chúc Tết từ các địa phương và đơn vị trong đất liền. Những lá thư, tấm thiệp nhỏ được chiến sĩ nâng niu như món quà tinh thần quý giá.

Mang Xuân ra nhà giàn DK1 - Ảnh 5.

Cận cảnh cách đưa hàng hoá từ tàu hải quân lên nhà giàn

Trong suốt chuyến đi, điều khiến nhiều phóng viên ấn tượng nhất là tinh thần lạc quan, kỷ luật của lực lượng làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1. Dù điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt, xa gia đình trong những ngày Tết, họ vẫn giữ nếp sinh hoạt khoa học, luyện tập và trực sẵn sàng chiến đấu. Những bữa cơm Tết đơn giản nhưng ấm cúng, những câu chuyện về gia đình, quê hương khiến khoảng cách giữa biển và đất liền như được rút ngắn.

Mang Xuân ra nhà giàn DK1 - Ảnh 6.

Giữa biển khởi, một Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc được tổ chức trang trọng, uy nghiêm và xúc động

Hành trình khép lại khi tàu quay về bến sau nhiều ngày lênh đênh. Với những người tham gia, chuyến đi không chỉ là nhiệm vụ công tác mà còn là trải nghiệm sâu sắc về trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển. Những hình ảnh ghi nhận được từ chuyến hải trình sẽ tiếp tục được lan tỏa, để bạn đọc hiểu hơn về cuộc sống, nhiệm vụ của lực lượng đang ngày đêm canh giữ chủ quyền nơi đầu sóng.

Mang Xuân ra nhà giàn DK1 - Ảnh 7.

Nhà giàn DK1/10 là "pháo đài thép" vững chắc thuộc cụm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật DK1, xây dựng từ năm 1994 trên bãi ngầm Cà Mau, cách đất liền khoảng 67-70 hải lý

Tết trên biển có thể thiếu đi không khí sum họp, nhưng không thiếu tình cảm từ đất liền. Và mỗi chuyến tàu ra nhà giàn DK1 chính là cầu nối để mùa xuân đến với những người lính nơi xa, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin liên quan

Đoàn đại biểu TP HCM hoàn thành chuyến công tác thăm quân dân các đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1

Đoàn đại biểu TP HCM hoàn thành chuyến công tác thăm quân dân các đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1

(NLĐO) – Chuyến đi thể hiện tình cảm gắn bó, sự tri ân và niềm tin mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM gửi đến lực lượng nơi tuyến đầu Tổ quốc

TP HCM mang nghĩa tình đến với Trường Sa và nhà giàn DK1

(NLĐO) - Chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 đã trở thành truyền thống của Đảng bộ, đảng viên, cán bộ và nhân dân TP HCM

"Chuyến tàu Đại đoàn kết" đưa kiều bào thăm Trường Sa, Nhà giàn DK-I

(NLĐO)- Từ ngày 18 đến 26-4, hơn 60 đại biểu kiều bào từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia hải trình thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I.

bảo vệ chủ quyền Đoàn Công tác nhà giàn DK1 chủ quyền biển đảo Lễ tưởng niệm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo