Mang Xuân ra nhà giàn DK1

Giáp Tết, khi đất liền tất bật chuẩn bị Tết, một chuyến hải trình đặc biệt lại rời bến, mang theo quà Tết và tình cảm của hậu phương đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam.

Theo chân đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, chúng tôi có dịp ghi nhận hành trình đầy gian nan nhưng ấm áp nghĩa tình hướng về những "cột mốc sống" giữa biển khơi.

Những phần quà Tết từ đất liền mang ra tặng cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1

Tàu rời bến trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Sóng lớn, gió mạnh khiến hành trình ra các nhà giàn kéo dài hơn dự kiến. Đối với nhiều phóng viên, đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác lênh đênh nhiều ngày trên biển. Mỗi lần tàu chao nghiêng giữa sóng lớn, ai cũng hiểu rõ hơn sự khắc nghiệt của môi trường mà cán bộ, chiến sĩ nơi đây phải đối mặt hằng ngày.

Sau nhiều giờ vượt sóng, hình ảnh những nhà giàn hiện ra giữa trùng khơi khiến cả đoàn xúc động. Những khối thép vững chãi giữa biển không chỉ là công trình bảo vệ chủ quyền mà còn là nơi sinh hoạt, làm việc của hàng chục cán bộ, chiến sĩ.

Việc tiếp cận nhà giàn không hề dễ dàng. Khi biển động, xuồng nhỏ phải tranh thủ từng nhịp sóng để áp sát. Có thời điểm, đoàn chỉ có thể chúc Tết từ tàu, gửi quà và lời thăm hỏi bằng dây cáp chuyển sang.

Buổi giao lưu giữa chiến sĩ nhà giàn và các phóng viên từ đất liền ra thăm

Ở những nhà giàn có thể cập, đoàn công tác nhanh chóng triển khai hoạt động thăm hỏi, tặng quà. Những phần quà Tết, nhu yếu phẩm, thư chúc Tết từ đất liền được trao tận tay chiến sĩ. Không khí Tết nơi đầu sóng ngọn gió trở nên ấm áp hơn khi mọi người cùng gói bánh chưng, trang trí cành mai, cành đào mang từ đất liền ra. Dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Chiến sĩ nhà giàn trang trí chuẩn bị không gian Tết trên nhà giàn

Một chiến sĩ trẻ chia sẻ rằng những chuyến tàu Tết từ đất liền là nguồn động viên lớn. "Mỗi khi thấy đoàn công tác ra thăm, chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm của hậu phương. Đó là động lực để anh em vững vàng bám trụ, hoàn thành nhiệm vụ" - anh nói. Lời tâm sự giản dị nhưng chứa đựng niềm tự hào về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Rau xanh được trồng ngay trên nhà giàn là nơi cải thiện bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ nhà giàn

Theo kế hoạch, trong đợt công tác Tết năm nay, đoàn đã đến thăm nhiều nhà giàn và tàu trực trên biển. Hành trình kéo dài hơn nửa tháng, vượt hàng nghìn hải lý. Không chỉ mang quà Tết, đoàn còn tổ chức các hoạt động văn nghệ, giao lưu, gửi thư chúc Tết từ các địa phương và đơn vị trong đất liền. Những lá thư, tấm thiệp nhỏ được chiến sĩ nâng niu như món quà tinh thần quý giá.

Cận cảnh cách đưa hàng hoá từ tàu hải quân lên nhà giàn

Trong suốt chuyến đi, điều khiến nhiều phóng viên ấn tượng nhất là tinh thần lạc quan, kỷ luật của lực lượng làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1. Dù điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt, xa gia đình trong những ngày Tết, họ vẫn giữ nếp sinh hoạt khoa học, luyện tập và trực sẵn sàng chiến đấu. Những bữa cơm Tết đơn giản nhưng ấm cúng, những câu chuyện về gia đình, quê hương khiến khoảng cách giữa biển và đất liền như được rút ngắn.

Giữa biển khởi, một Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc được tổ chức trang trọng, uy nghiêm và xúc động

Hành trình khép lại khi tàu quay về bến sau nhiều ngày lênh đênh. Với những người tham gia, chuyến đi không chỉ là nhiệm vụ công tác mà còn là trải nghiệm sâu sắc về trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển. Những hình ảnh ghi nhận được từ chuyến hải trình sẽ tiếp tục được lan tỏa, để bạn đọc hiểu hơn về cuộc sống, nhiệm vụ của lực lượng đang ngày đêm canh giữ chủ quyền nơi đầu sóng.

Nhà giàn DK1/10 là "pháo đài thép" vững chắc thuộc cụm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật DK1, xây dựng từ năm 1994 trên bãi ngầm Cà Mau, cách đất liền khoảng 67-70 hải lý

Tết trên biển có thể thiếu đi không khí sum họp, nhưng không thiếu tình cảm từ đất liền. Và mỗi chuyến tàu ra nhà giàn DK1 chính là cầu nối để mùa xuân đến với những người lính nơi xa, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.