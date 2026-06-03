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Kịp thời giải cứu 3 người bị nước cuốn trôi sau cơn mưa lớn

Uyên Châu

(NLĐO) - Dòng nước lũ chảy xiết đã cuốn trôi 3 người dân cùng phương tiện khi họ cố gắng di chuyển qua đoạn đường

Ngày 3-6, UBND xã Thuận Lợi, TP Đồng Nai, cho biết địa phương đã kịp thời giải cứu 3 người dân bị nước cuốn trôi sau cơn mưa lớn tối 2-6. 

Kịp thời giải cứu 3 người bị nước cuốn trôi sau cơn mưa lớn - Ảnh 1.

Con đường ngập sâu trong biển nước

Trước đó, tối ngày 2-6, một trận mưa lớn dữ dội bất ngờ trút xuống địa bàn xã Thuận Lợi, TP Đồng Nai.

Lượng nước đổ về quá nhanh đã khiến khu vực cống Suối Dên – đoạn giáp ranh giữa xã Thuận Lợi và xã Phú Riềng lâm vào tình trạng ngập lụt cục bộ nghiêm trọng. Dòng nước lũ hung hãn, chảy xiết đã cuốn trôi 3 người dân cùng phương tiện khi họ cố gắng di chuyển qua đoạn đường này. 

Thấy vậy, người dân địa phương đã kịp thời phát hiện và giải cứu thành công cả 3 nạn nhân lên bờ an toàn. Tuy nhiên, do dòng nước quá dữ dội, một phương tiện của người dân đã bị cuốn trôi, hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thuận Lợi đã lập tức triển khai lực lượng, phương tiện nhanh chóng cơ động đến hiện trường. Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy lực lượng cứu hộ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an xã Thuận Lợi, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã Phú Riềng. 

Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng chia thành nhiều mũi, hướng để phân luồng, điều tiết giao thông, thiết lập rào chắn và kiên quyết ngăn chặn, không cho người dân tiếp tục băng qua dòng nước xiết nguy hiểm.

Kịp thời giải cứu 3 người bị nước cuốn trôi sau cơn mưa lớn - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng túc trực hiện trường hỗ trợ người dân

Nhờ sự ứng phó kịp thời và đồng bộ của chính quyền hai xã và người dân khu vực nguy hiểm đã nhanh chóng được kiểm soát, đảm bảo không có thêm thiệt hại đáng tiếc nào về người xảy ra trong đêm. 

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