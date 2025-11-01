Lâm Đồng: Thêm một người bị nước cuốn tử vong

Tối 1-11, cơ quan chức năng xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể bà L.T.T. (51 tuổi, ngụ thôn Tân Đức) cho gia đình để lo hậu sự.



Khu vực tìm thấy thi thể bà T.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, bà T. đi ăn tân gia tại nhà người quen, trên đường trở về thì gặp mưa to. Trong lúc lưu thông, người phụ nữ này không may trượt chân ngã xuống mương nước ven đường và bị cuốn trôi.

Nhiều người dân trong khu vực cùng chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm bà T. Đến khoảng 19 giờ, thi thể bà T. được tìm thấy ở con suối cách nơi gặp nạn không xa.

Những ngày qua, nhiều xã, phường ở tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn. Ngày 27-10, tại xã D'ran, chị Nguyễn Thị Hồng Bảo Hân (26 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2) trên đường đi dạy về nhà thì bị nước lũ cuốn trôi. Đến sáng 28-10, thi thể nữ giáo viên này được tìm thấy cách nơi gặp nạn gần 500 m.