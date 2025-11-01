HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Lâm Đồng: Thêm một người bị nước cuốn tử vong

Nhất Đăng

(NLĐO) - Trên đường đi dự tiệc tân gia ở nhà người quen về, một phụ nữ tại xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng không may trượt ngã và bị nước cuốn trôi

Tối 1-11, cơ quan chức năng xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể bà L.T.T. (51 tuổi, ngụ thôn Tân Đức) cho gia đình để lo hậu sự.

Lâm Đồng: Thêm người bị nước cuốn tử vong - Ảnh 1.

Khu vực tìm thấy thi thể bà T.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, bà T. đi ăn tân gia tại nhà người quen, trên đường trở về thì gặp mưa to. Trong lúc lưu thông, người phụ nữ này không may trượt chân ngã xuống mương nước ven đường và bị cuốn trôi.

Nhiều người dân trong khu vực cùng chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm bà T. Đến khoảng 19 giờ, thi thể bà T. được tìm thấy ở con suối cách nơi gặp nạn không xa.

Những ngày qua, nhiều xã, phường ở tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn. Ngày 27-10, tại xã D'ran, chị Nguyễn Thị Hồng Bảo Hân (26 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2) trên đường đi dạy về nhà thì bị nước lũ cuốn trôi. Đến sáng 28-10, thi thể nữ giáo viên này được tìm thấy cách nơi gặp nạn gần 500 m.

Tin liên quan

Cơ quan hành chính ở Lâm Đồng sẽ bắt đầu làm việc từ 7 giờ 30 phút

Cơ quan hành chính ở Lâm Đồng sẽ bắt đầu làm việc từ 7 giờ 30 phút

(NLĐO) - Thời gian làm việc buổi sáng của cơ quan, đơn vị ở Lâm Đồng sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút

Cận cảnh các vết nứt nguy hiểm trên đèo D'ran ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Một ngọn đồi trên đèo D'ran – cung đèo nối tỉnh Lâm Đồng với Khánh Hoà - xuất hiện nhiều vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng tê liệt vì ngập, nhiều nơi chìm trong nước lũ

(NLĐO) – Suốt đêm 30-10, mưa lớn làm ngập hàng loạt khu dân cư, Quốc lộ 1 qua Hàm Thắng bị chia cắt

Lâm Đồng cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng thi thể nữ tìm thấy thi thể thiên tai nước cuốn cứu hộ Lâm Đồng
