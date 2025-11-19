HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền Trung

T.Linh - K.Nam - C.Nguyên - A.Tú

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 219 về việc tập trung ứng phó, kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc, chia sẻ đau thương, mất mát đối với các gia đình có người bị nạn, mất tích, bị thương do thiên tai.

Để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ - nhất là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt - với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, không để bị động, bất ngờ. Trong đó, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân lên trên hết.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng ký Quyết định 2514 ngày 18-11 hỗ trợ 50 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền Trung - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (giữa) kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả sạt lở trên đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Kỳ Nam

Tối 18-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp đến điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) để nắm tình hình; đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân; sau đó làm việc với tỉnh Khánh Hòa về công tác khắc phục sạt lở, phòng chống ngập lụt.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 10 người chết, 2 người mất tích và 19 người bị thương. Trong đó, vụ sạt lở đất, đá tại đèo Khánh Lê đã khiến 6 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không qua lại khu vực đập tràn, tránh xa vùng sạt lở và theo dõi sát cảnh báo của chính quyền địa phương. Các lực lượng phải duy trì cảnh giác cao độ để bảo đảm an toàn cho người dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu đóng hoàn toàn tuyến đèo Khánh Lê, tạm ngừng cho phương tiện lưu thông để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sau khi thông tuyến trở lại, tỉnh Khánh Hòa phải triển khai ngay giải pháp gia cố ta-luy dương và ta-luy âm, bảo đảm ổn định lâu dài cho tuyến đèo.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đã ra công điện khẩn, yêu cầu các địa phương rà soát các khu dân cư ven suối, vùng thấp trũng, sạt lở; sơ tán người dân đến nơi an toàn; bố trí lực lượng canh gác tại những điểm nguy hiểm; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, thiết bị, nhu yếu phẩm.

Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều khu vực ở tỉnh Gia Lai ngập sâu, giao thông bị chia cắt. UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, chuẩn bị phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm và túc trực cứu hộ, cứu nạn.


