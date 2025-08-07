Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả

Ngày 7-8, Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) thông báo cảnh báo lừa đảo nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tin nhắn lừa đảo hiện rất nhiều người dân nhận được.

Giả tổng đài của Dịch vụ công Quốc gia gửi tin nhắn

Theo đó, kẻ lừa đảo đã xây dựng giao diện Cổng Dịch vụ công Quốc gia "giả" với tên miền truy cập gần giống với Cổng Dịch vụ công Quốc gia thật. Đồng thời, giả tổng đài của Dịch vụ công Quốc gia gửi tin nhắn cho người dân.

Cụ thể, họ sử dụng số điện thoại ẩn danh đặt tên "18001096" mạo danh lực lượng CSGT để nhắn tin đến người dân với nội dung: "Cảnh sát giao thông Việt Nam: Hiện tại, bạn đang có một khoản tiền phạt chưa thanh toán trong tài khoản. Vui lòng thanh toán khoản phí này càng sớm càng tốt để tránh những bất tiện không đáng có. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://dichvucongg.top/vn".



Sau khi người dân bấm vào đường link gửi qua tin nhắn sẽ dẫn tới giao diện "Cổng dịch công quốc gia" có hình thức rất bài bản, tinh vi nhưng thực chất là giả.

Một tin nhắn lừa đảo nộp phạt qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trên giao diện xuất hiện "Thông tin thanh toán với các trường thông tin như: Mô tả hành vi vi phạm; Ngày hết hạn; Số hóa đơn; Số tiền phạt và nút thanh toán".

Khi người dân thực hiện thanh toán thì tài khoản sẽ hao hụt số tiền trên, thậm chí các đối tượng có thể chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của người dân.

Đại diện PC08 nhận định hình thức lừa đảo này khá bài bản với vỏ bọc ngụy trang là "Cổng dịch vụ công quốc gia" để tạo sự uy tín, minh bạch, khiến người dân dễ lầm tưởng, ngộ nhận.

Tuy nhiên, nếu tinh ý sẽ nhận thấy câu từ mô tả hành vi vi phạm rất ngô nghê không theo Luật Trật tự, an toàn giao thông và mức xử phạt không đúng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Khuyến cáo quan trọng từ PC08

PC08 khuyến cáo người dân: Các đơn vị Cảnh sát giao thông không gọi điện thoại, nhắn tin thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông, không yêu cầu người vi phạm chuyển tiền nộp phạt vào bất kỳ tài khoản nào. Do đó, mọi trường hợp nhắn tin hoặc gọi điện thông báo lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông tới người dân đều là giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo.

Tin nhắn chuẩn về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính gửi đến cho người dân có tên "CongDVCQG" và người dân có thể tra cứu và nộp phạt trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/nopphatvphc hoặc gọi đến tổng đài 18001096 để được hỗ trợ.

Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm này, cảnh giác với các tin nhắn giả mạo yêu cầu đóng phạt giao thông. Không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, số Căn cước công dân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực OTP, địa chỉ email) cho bất kỳ ai.

Khi nhận được điện thoại hay tin nhắn có những nội dung trên, người dân cần cảnh giác, không thực hiện theo các yêu cầu của kẻ gian và trình báo ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.



