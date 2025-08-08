HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sở Y tế TP HCM cảnh báo "nóng" về một hành vi lừa đảo tinh vi

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Một hình thức lừa đảo tinh vi đã xuất hiện tại TP HCM, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn làm xói mòn lòng tin vào các hoạt động nhân đạo.

Ngày 8-8, Sở Y tế TP HCM đã phát đi thông báo cảnh báo về nhóm đối tượng có thủ đoạn giả mạo cán bộ y tế lừa đảo người hiến máu

Hàng trăm người hiến máu ở TP HCM đã nhận cuộc gọi giả mạo nhân viên Sở Y tế, bệnh viện, trung tâm hiến máu… thông báo kết quả hiến máu bất thường, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản để “hướng dẫn khám, xét nghiệm”. Đây là hình thức lừa đảo mới, gây hoang mang, ảnh hưởng đến uy tín ngành y tế và phong trào hiến máu.

Sở Y tế TP HCM cảnh báo "nóng" về một hành vi lừa đảo tinh vi - Ảnh 1.

Bệnh viện cảnh báo lừa đảo về hiến máu

Sở Y tế TP HCM đã cảnh báo người dân qua ứng dụng, website, tin nhắn, truyền thông về quy trình hiến máu.

Các cơ sở y tế chỉ liên hệ bằng phương thức chính thống, tin nhắn hiển thị tên thương hiệu. Tuyệt đối không yêu cầu cung cấp thông tin qua ứng dụng, Zalo. Nếu có nghi ngờ, người dân cần gọi ngay đến tổng đài của Bệnh viện Truyền máu Huyết học theo số 028.3955 7858 để xác minh.

Sở Y tế khuyến cáo không cung cấp thông tin cho cuộc gọi lạ. Phát hiện nghi vấn, báo công an hoặc cơ sở y tế để hỗ trợ và xử lý kịp thời. 

Ngành y tế thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình, cập nhật diễn biến và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi và bảo mật thông tin của người hiến máu.

Tin liên quan

5 cơ sở y tế giành giải nhất cuộc thi "xanh - sạch - đẹp"

5 cơ sở y tế giành giải nhất cuộc thi "xanh - sạch - đẹp"

(NLĐO) - Cuộc thi “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” do Bộ Y tế phát động, thu hút hơn 2.000 đơn vị dự thi, với điểm nhấn là người bệnh trực tiếp chấm điểm.

CLIP: Giây phút người đàn ông ngừng thở và màn cứu người ngoạn mục

(NLĐO) - Một thanh niên 33 tuổi quê ở tỉnh Quảng Ngãi may mắn được cứu sống sau khi bất ngờ ngưng tim, ngưng thở trong lúc chờ khám tại bệnh viện ở TP Đà Nẵng.

Ca cấp cứu hy hữu ở TP HCM: Khối u buồng trứng vỡ, ổ bụng đầy tóc và răng

(NLĐO) - Ca phẫu thuật hy hữu vừa được các bác sĩ thực hiện khi phát hiện ổ bụng chứa đầy tóc và răng cho của người phụ nữ 46 tuổi.

ngành y tế cán bộ y tế cung cấp thông tin y tế lừa đảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo