Kinh tế Kinh doanh

KOL chia sẻ cách kiếm tiền từ nội dung trên mạng xã hội

Lê Tỉnh - Ngọc Ánh

(NLĐO)- KOL Hồ Khắc Vĩnh, chủ kênh "Vĩnh Thích Ăn Ngon, cho rằng chọn cách làm nội dung gây tranh cãi để thu hút lượt xem sẽ không mang lại giá trị lâu dài.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Mạnh Khôi, chủ kênh TikTok "Chú Khôi Nhân Sự", KOL (người có sức ảnh hưởng) trong lĩnh vực nhân sự và tư vấn việc làm, cho biết để trở thành một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp trên mạng xã hội không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ.

Theo ông Khôi, hiện nay không ít bạn trẻ cảm thấy chán công việc văn phòng và muốn rẽ hướng làm sáng tạo nội dung để tự kiếm tiền. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây không phải con đường dễ đi. Còn việc làm song song cả hai công việc gần như bất khả thi.

Vì vậy, ông thường khuyên các bạn trẻ nên thử sức ngay tại chính nơi họ đang làm việc, chẳng hạn xây dựng nội dung liên quan đến lĩnh vực của công ty để kiểm chứng đam mê và năng lực thật sự trước khi quyết định dấn thân hoàn toàn.

Để có thể nổi bật trên các nền tảng mạng xã hội, người làm nội dung không chỉ cần ý tưởng hay mà còn phải đầu tư nghiêm túc vào mọi yếu tố: trang phục, ngoại hình, bối cảnh cho đến các mối quan hệ hỗ trợ.

- Ảnh 2.

Ông Phạm Mạnh Khôi, chủ kênh TikTok "Chú Khôi Nhân Sự" chia sẻ về cách làm nội dung và kiếm tiền trên mạng xã hội

Về mặt chiến lược, việc nghiên cứu kỹ tệp khán giả và hiểu họ muốn xem gì là yếu tố quan trọng giúp nội dung được đón nhận.

"Chú Khôi" nhận xét thói quen lướt điện thoại của giới trẻ hiện nay rất nhanh, vì vậy video phải ngắn gọn, súc tích và đi thẳng vào vấn đề. Quan trọng nhất là tạo ra sự khác biệt bằng cách chia sẻ những kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ nói lý thuyết.

Ông cũng cho rằng một số người chọn làm nội dung gây tranh cãi hoặc ngụy tạo câu chuyện để thu hút hàng triệu lượt xem nhưng đó không phải con đường bền vững. "Dù lượt xem có thể cao, song tỉ lệ chuyển đổi sang người theo dõi lại rất thấp, khiến kênh nhanh chóng thoái trào. Thành công trong nghề sáng tạo nội dung đến từ 99% kỹ thuật và đam mê, chỉ dưới 1% là may mắn. Người theo nghề phải học liên tục và trau dồi mỗi ngày" - Chú Khôi nhấn mạnh. 

Về thu nhập, nhà sáng tạo có thể kiếm tiền từ booking quảng cáo, bán hàng tiếp thị liên kết hoặc livestream bán hàng. "Với tôi, người có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, điều thú vị là tôi có thể kiếm tiền bằng chính hình ảnh và kiến thức của mình. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng khó có thể làm tốt cả hai mảng cùng lúc. Cần xác định rõ tập trung vào chia sẻ nội dung hay livestream bán hàng, vì rất khó để nhảy qua lại giữa hai mảng này" - ông nói.

Chung nhận định với "Chú Khôi nhân sự", KOL Hồ Khắc Vĩnh, chủ kênh "Vĩnh Thích Ăn Ngon" - người vừa đoạt giải Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2025, cho biết việc nghề sáng tạo nội dung được nhìn nhận như một nghề đúng nghĩa và được vinh danh là động lực để anh tiếp tục cố gắng.

- Ảnh 3.

Hồ Khắc Vĩnh, chủ kênh "Vĩnh Thích Ăn Ngon"

Chủ kênh TikTok với hơn 2 triệu follow thừa nhận nghề sáng tạo nội dung nhìn bên ngoài rất hào nhoáng nhưng khi "thật sự bước vào" mới thấy có nhiều góc khuất phía sau.

Do đó, người trẻ cần suy nghĩ và tìm hiểu kỹ trước khi theo nghề, tránh nhìn nhận quá "màu hồng". "Khi đã chọn dấn thân, ai cũng phải học rất nhiều thứ: từ xây dựng nội dung, quay - dựng video đến kỹ năng giao tiếp, lên ý tưởng… Mọi người có thể thử nghiệm, nếu cảm thấy không phù hợp thì nên rẽ hướng kịp thời để tránh lãng phí thời gian và công sức" - Vĩnh bày tỏ. 

KOL này cũng nhất trí rằng những nội dung gây tranh cãi có thể viral nhanh nhưng không phải con đường bền vững nếu muốn gắn bó lâu dài với nghề. "Người làm sáng tạo nội dung nên đặt chất lượng và giá trị lan tỏa lên hàng đầu, thay vì chạy theo lượt xem ngắn hạn" - chủ kênh Vĩnh Thích Ăn Ngon nhấn mạnh.

