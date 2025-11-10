HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

KOL “Chú Khôi Nhân Sự” ủng hộ chương trình "Trái tim miền Trung"

Thái Phương

(NLĐO) – Người dùng Zalopay có thể tiếp tục gửi tấm lòng tới đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa, bão.

Ngày 10-11, chương trình "Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động phát động vẫn mở cổng quyên góp trên Zalopay, kêu gọi những tấm lòng của người dùng ủng hộ để chung tay chia sẻ cùng bà con miền Trung.  

TIN LIÊN QUAN

Những ngày qua, trước thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra tại các tỉnh thành miền Trung, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Báo Người Lao Động đã phát động chương trình, tiếp nhận những đóng góp có ý nghĩa từ bạn đọc, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Chương trình "Trái tim miền Trung" nhằm kết nối mọi tấm lòng hướng về các tỉnh, thành đang chịu tổn thất nặng nề vì bão, lũ.

Liên quan tới chương trình, ông Phạm Mạnh Khôi - KOL "Chú Khôi Nhân Sự" cho biết trong phiên livestream "Việc Tìm Người - Job Link 2025" do Báo Người Lao Động và TikTok Shop phối hợp tổ chức ngày 9-11-2025 tại Nhà văn hoá Thanh Niên TP HCM, ông đã nhận được tình cảm và sự ủng hộ của khán giả theo dõi trực tiếp trên kênh TikTok Chú Khôi Nhân Sự.

"Tôi xin thay mặt cộng đồng khán giả quy đổi toàn bộ số quà tặng và Diamonds nhận được trong phiên livestream để gửi tặng số tiền 10 triệu đồng đến chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động phát động. Đây là một nghĩa cử nhỏ, thể hiện tinh thần sẻ chia và lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh đang gặp khó khăn sau thiên tai" – KOL Chú Khôi Nhân Sự nói.

Trước đó, ngày 6-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình chị Hồ Thị Vã (32 tuổi, ngụ thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) - người mẹ trẻ bị lũ cuốn tử vong, bỏ lại 3 đứa con thơ…

- Ảnh 2.

Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình chị Hồ Thị Vã - người mẹ trẻ bị lũ cuốn tử vong. Ảnh: Đức Nghĩa

Bạn đọc trong và ngoài nước có thể tiếp tục quyên góp cho chương trình, chung tay giúp đỡ nhằm kịp thời tiếp sức đồng bào đang bị thiệt hại sớm gượng dậy sau thiên tai.

Bạn đọc có thể quyên góp gửi tới chương trình qua link:

https://donation.zalopay.vn/detail/traitimmientrung?gidzl=YZyZQOUHrrEA921eW8xUNOKbBscNZ8zTpNCiOP3RsLYPSdbabDtT2f4aVZF9teiAn2ShP68ycyOCXvJNLW

Hoặc quét mã QR:

- Ảnh 3.

Đồ họa: Vệ Loan

Ngoài ra, mọi đóng góp bạn đọc có thể gửi về tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh TP HCM; số tài khoản: 117000004884, Báo Người Lao Động. Nội dung: Hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt qua chương trình "Trái tim miền Trung".

Bạn đọc cũng có thể trực tiếp gửi tại Tòa soạn Báo Người Lao Động (123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM) hoặc các văn phòng đại diện của báo trên cả nước:

* Hà Nội: 16F Phùng Hưng. Điện thoại: (024) 39274484.

* Đà Nẵng: 152 Nguyễn Thị Minh Khai. Điện thoại: (0236) 3837623.

* Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 6 Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: (0258) 3510889.

* Đông Nam Bộ: F61, đường D3 - Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: (0251) 8969909.

- Ảnh 4.

Đồ họa: Vệ Loan

Chương trình "Trái tim miền Trung" trao hỗ trợ gia đình người mẹ trẻ bị lũ cuốn tử vong

Chương trình "Trái tim miền Trung" trao hỗ trợ gia đình người mẹ trẻ bị lũ cuốn tử vong

(NLĐO) - Người mẹ trẻ ra đi bỏ lại 3 đứa con thơ, đứa lớn mới lên 10 vừa biết phụ cha nhóm bếp, đứa út chỉ hơn 1 tuổi vẫn còn khát sữa mẹ

Chương trình "Trái tim miền Trung" hỗ trợ 2 trường hợp tử vong thương tâm ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Chương trình "Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động tổ chức trao 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân bị sạt lở đất đè tử vong tại TP Đà Nẵng.

Chương trình "Trái tim miền Trung" đến với các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Quảng Trị

(NLĐO) - Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã trao hỗ trợ cho 4 gia đình có người bị chết cùng 1 gia đình gặp khó khăn do lũ gây ra.

