Komina Marina giành Áo chấm đỏ sau chặng 3 Biwase Tour of Vietnam 2026

Ngày 6-3, chặng 3 của Giải xe đạp đường trường nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam 2026 tiếp tục diễn ra với hành trình dài 119,7 km từ Dầu Giây (Đồng Nai) lên TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Đây được xem là chặng đua mang tính sàng lọc khi các tay đua phải chinh phục cung đường đèo Bảo Lộc đầy thử thách.

Ngay từ đầu chặng, các đội đua quốc tế lẫn trong nước đều chủ động giữ nhịp độ hợp lý, bảo toàn thể lực cho những tay đua chủ lực trước khi bước vào đoạn leo đèo quyết định. Ban tổ chức cũng bố trí hai điểm tính thưởng nước rút dọc đường, lần lượt đặt trước trụ sở UBND xã Định Quán (cách vạch xuất phát 47 km) và khu vực Hồ cảnh quan Madagui, xã Đạ Huoai (cách vạch xuất phát 77 km), tạo thêm những pha cạnh tranh tốc độ hấp dẫn.

Ở các điểm sprint, tay đua Rasmussen Alma (Đan Mạch) thể hiện khả năng bứt tốc ấn tượng khi giành chiến thắng ở cả hai lần tính điểm. Tay đua số một của xe đạp nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) cũng góp mặt trong cuộc cạnh tranh này khi về nhì tại điểm nước rút đầu tiên.

Bước vào đoạn leo đèo Bảo Lộc - thử thách lớn nhất của chặng, nhóm tay đua mạnh bắt đầu tách tốp và tạo khoảng cách. Trong màn nước rút quyết định tại đích đến ở TP Bảo Lộc, tay đua Gissinger Od Aune của đội Hitec Products - Fluid Control (Na Uy) đã cán đích đầu tiên, giành chiến thắng chặng.

Về nhì là Komina Marina (Li Ning Star Ladies - Trung Quốc) trong khi vị trí thứ ba thuộc về Soderqvist Karin, đồng đội của người chiến thắng tại Hitec Products - Fluid Control.

Đáng chú ý, trong nhóm các tay đua dẫn đầu về đích còn có đại diện của Việt Nam là Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), khi cô cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc của chặng.

Sau ba chặng đua, bảng tổng sắp cá nhân không có nhiều biến động, khi Nguyễn Thị Thật tiếp tục giữ Áo Xanh dành cho tay đua có điểm nước rút tốt nhất. Áo Vàng vẫn thuộc về tay đua Priatna Delia Ayustina (Indonesia), trong khi Áo Trắng - dành cho tay đua trẻ xuất sắc - đang do Gissinger Od Aune nắm giữ. Áo Chấm đỏ dành cho tay đua leo núi xuất sắc tạm thuộc về Komina Marina.

Ở nội dung đồng đội, Hitec Products - Fluid Control tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Xếp sau lần lượt là đội tuyển quốc gia Indonesia và Li Ning Star Ladies.

Theo lộ trình, chặng 4 của giải sẽ diễn ra với cự ly 110,5 km từ Bảo Lộc lên Đà Lạt (Lâm Đồng). Các tay đua sẽ tiếp tục đối mặt thử thách leo đèo Prenn, một cung đường đèo quen thuộc nhưng luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố quyết định đến cục diện cuộc đua.