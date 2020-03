Với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, ngày 7-3, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Điện Biên, Hà Nội, đưa lên Cao Bằng rồi mang sang Trung Quốc tiêu thụ.



Quá trình triệt phá đường dây phạm tội này, sự nhạy bén, kinh nghiệm, khả năng nhận định chính xác tình huống đã giúp các trinh sát phá án thành công, bắt giữ đối tượng cùng tang vật là 20 bánh heroin, đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng tham gia phá án.

Thủ đoạn phạm tội mới: mua một, bán một

Sinh ra và lớn lên ở một tỉnh giáp biên Việt - Trung, Mông Văn Hợp (SN 1968, trú tại xóm Lũng Nọc, xã Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng), đối tượng có một tiền án về tội vượt biên trái phép có quan hệ khá rộng ở bên kia biên giới, trong đó có cả người Việt Nam và người Trung Quốc. Quá trình qua lại, Hợp đã nắm bắt được nhu cầu ma túy (heroin) của các đối tượng ở Trung Quốc và nảy ý định phạm tội.

Vàng A Lồng (SN 1989, trú tại bản Huổi Hương, xã Mường Nhá, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cũng vậy. Ở nơi Lồng sinh sống, chỉ vài bước chân là có thể đặt chân sang đất bạn Lào, trong khi người Mông vốn có quan hệ thân tộc, dân tộc giữa hai biên giới nên Lồng có quan hệ quen biết với một số đối tượng trong các đường dây mua bán ma túy ở bên kia biên giới.

Liên minh ma quỷ hình thành khi Hợp và Lồng gặp nhau tại Thái Nguyên, trong lúc cả hai cùng nộp hồ sơ, xin việc vào một công ty. Chỉ một thời gian ngắn quen biết, hai gã “mèo mả, gà đồng” đó đã nhanh chóng chập với nhau và thống nhất việc hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Điện Biên, Hà Nội, đưa lên Cao Bằng rồi mang sang Trung Quốc tiêu thụ...

Sau khi thống nhất kế hoạch với đồng bọn, Lồng lập tức liên lạc với đối tượng người Lào đặt vấn đề mua ma túy với số lượng lớn. Những điều khoản mà đối tượng người Lào đưa ra khiến gã thanh niên người Mông lập tức bị thuyết phục. Lồng không phải bỏ vốn để mua heroin, không phải trực tiếp vận chuyển hàng, toàn bộ chi phí trong quá trình đi lại, đối tượng người Lào chi trả.

Khi Lồng cần hàng thì liên lạc trực tiếp với đối tượng người Lào, anh ta sẽ cử người giao hàng tại nhà (sau này Lồng biết đó là Vàng A Páo). Sau đó, ma túy tiếp tục được vận chuyển về xuôi... Lồng và người đàn ông Lào thỏa thuận, nếu phi vụ mua bán ma túy trên trót lọt, Lồng sẽ được trả công 10 triệu đồng/bánh heroin. Với khoản lợi nhuận khủng như trên thì Lồng chẳng còn sợ gì nguy hiểm nữa.

Sau khi thống nhất với đối tượng người Lào, Lồng nhiều lần gặp Hợp thỏa thuận về việc mua bán trái phép chất ma túy. Lần thứ nhất, tại Thái Nguyên; các lần sau tại Hà Nội. Quá trình giao dịch, Lồng và Hợp thống nhất với nhau, ma túy sẽ được Páo vận chuyển trực tiếp lên Cao Bằng. Hợp và Lồng sẽ gặp nhau tại một địa điểm ở Hà Nội do đối tượng vận chuyển hàng thống nhất.

Sau khi hàng lên đến Cao Bằng, Hợp có trách nhiệm đưa ma túy sang Trung Quốc tiêu thụ... Trong thương vụ này, Hợp cũng chẳng phải bỏ vốn. Theo thỏa thuận, sau khi bán trót lọt số ma túy trên, Hợp nhận tiền mới phải giao lại cho Lồng để thanh toán cho đối tượng người Lào.

Đầu tháng 3-2020, Lồng và Hợp chốt số lượng ma túy là 20 bánh heroin. Sau khi Lồng trao đổi, đối tượng người Lào đồng ý và cho biết sẽ có người vận chuyển ma túy từ Lào về nhà giao cho Lồng song không nói rõ tên, tuổi và địa chỉ cụ thể của người này, họ là ai, đang làm gì ở đâu (sau này Lồng mới biết đó là Páo). Đúng hẹn, một đối tượng người Mông vận chuyển heroin từ biên giới về thẳng nhà của Lồng.

Theo thỏa thuận, vào ngày 6-3, khi Lồng và Hợp quyết định đưa ma túy trên lên Cao Bằng thì thanh niên người Mông này xuất hiện rồi tất cả bắt xe khách xuống Hà Nôi. Để tránh bị phát hiện, Lồng đi phía trước do thám, trường hợp phát hiện công an thì lập tức thông báo cho đối tượng ôm hàng bỏ lại ma túy rồi tìm cách trốn. Lồng lên một chiếc ô tô khách về Hà Nội còn đối tượng Páo cũng lên một chiếc xe Điện Biên về Thủ đô vào tối 6-3.

Trong quá trình giao dịch với nhau, Páo thống nhất hẹn gặp Lồng tại Hà Nội còn địa chỉ cụ thể ở đâu thì không nói rõ và đều sử dụng tiếng Mông để trao đổi...

Cơ quan Công an bắt giữ và khám xét đối tượng.

“Đón khách” lúc rạng sáng

Rạng sáng ngày 7-3, bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) tấp nập các chuyến xe vào bến... Dưới ánh sáng vàng vọt hắt ra từ những chiếc đèn cao áp, các trinh sát Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội căng mắt theo dõi, thi thoảng họ phải dùng đến những cốc nước chè đặc sánh để chống lại cơn buồn ngủ. Nhiều đêm trắng, đôi mắt của Thiếu tá Lê Hải Bình và đồng đội càng thêm thâm quầng, mái tóc điểm thêm nhiều sợi bạc.

Sau nhiều ngày dầm mưa dãi nắng, bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã có thông tin về đường dây mua bán trái phép chất ma túy với quy mô lớn từ Lào vào Điện Biên, đi qua Hà Nội rồi lên Cao Bằng đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Để tập trung các điều kiện phá án thành công, Đội 2 báo cáo lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội xác lập án đấu tranh.

Nhưng vào thời điểm đó, trong tay cán bộ đơn vị chỉ có duy nhất một bức ảnh nhận dạng Lồng đã chụp cách đó một thời gian. Yêu cầu đặt ra cho họ là phải nắm được di biến động của Lồng, lựa chọn thời điểm bắt giữ thích hợp, đảm bảo phá án thành công. “Với các trinh sát được giao nhiệm vụ nhận diện Lồng thì đây là một thử thách không nhỏ, đòi hỏi kinh nghiệm, khả năng phán đoán nhạy bén trong những tình huống cụ thể” - Đại tá Trương Thọ Toàn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy cho biết.

Những chuyến xe khách từ Điện Biên xuống Hà Nội ngày 7-3 lần lượt về bến, tất cả đều được các trinh sát Đội 2 giám sát chặt chẽ. Chuyến xe mà họ chờ đợi về đến Mỹ Đình vào khoảng 4h sáng. Sau một chặng đường dài, ai cũng mệt mỏi bước xuống xe. Lại vào thời điểm bệnh dịch đang hoành hành, tất cả hành khách đều đeo khẩu trang.

Trong số những hành khách trên chuyến xe này xuống bến, Thiếu tá Lê Hải Bình, Đội phó Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đặc biệt chú ý đến người thanh niên có vóc người thấp, đậm, đeo một chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Đặc điểm nổi trội nhất của đối tượng khiến anh và các trinh sát chú ý đó là phần tai của nghi can. Đôi tai rất dầy, đặc điểm thường thấy của người vùng cao.

Ngay trong lúc này, kinh nghiệm đã giúp anh có những phán đoán rất chuẩn xác. Tổ công tác bí mật bám theo đối tượng nghi vấn. Sau khi xuống xe, người thanh niên đi vào nhà vệ sinh, tháo khẩu trang rồi rửa mặt. Qua đặc điểm nhận dạng khuôn mặt, các trinh sát xác định đó chính là Lồng, lúc này họ thở phào nhẹ nhõm.

Thiếu tá Lê Hải Bình, cho biết: Trong quá trình này, chúng tôi nhận định phải có một kẻ thứ ba mang hàng. Bởi từ lúc xuống bến xe Mỹ Đình đến lúc đi ăn uống, Lồng và Hợp không mang theo bất cứ một vật dụng gì. Vì thế, tại nơi đối tượng nghỉ, Đội 2 đã tạo thành một vòng tròn khép kín, nội bất xuất, ngoại bất nhập để giám sát 100% người ra vào. Trong quá trình này, họ còn phải đối mặt với các thủ đoạn tinh vi của đối tượng Hợp. Anh ta rất cảnh giác, trong khi Lồng nằm trong phòng trọ ngủ thì nửa tiếng một lần, Hợp lại đi quanh khu vực bến xe Mỹ Đình ngó nghiêng quan sát. Sau khi đảo mắt quan sát xung quanh, đối tượng Lồng gặp gỡ một người đàn ông trung tuổi, sau này xác định là Hợp, cả hai bước vào khu quán xập xệ ở khu vực bến xe Mỹ Đình ăn đêm rồi thuê một phòng trọ rẻ tiền tá túc... Mọi di biến động của hai đối tượng đều được các trinh sát Đội 2 bám theo.

Kể lại quá trình phát hiện và bắt giữ Páo, Thiếu tá Lê Hải Bình, Đội phó Đội 2 nhớ lại: Trong khi một mũi bí mật giám sát di biến động của Lồng và đối tượng lạ mặt thì một tổ công tác dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trương Thọ Toàn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục theo dõi toàn bộ hoạt động của bến xe. Và phán đoán của họ hoàn toàn chính xác, trong số những đối tượng xuống xe ô tô, một đối tượng người Mông có đặc điểm rất khác biệt. Páo mặc nguyên bộ vest nhưng lại đi dép lê, trên cổ đeo chiếc máy ảnh... Sau khi chờ hành khách xuống hết xe, anh ta mới lấy bọc hàng, đi vào một phòng trọ rẻ tiền để nghỉ ngơi.

16 giờ cùng ngày, Lồng và Hợp di chuyển lên ngã ba Kim Anh, Sóc Sơn (Hà Nội). Sau khi hai người này đi không lâu thì Páo cũng rời khỏi phòng trọ đi về hướng của hai đối tượng Lồng và Hợp. Nhận định đây là thời cơ thích hợp, Đội 2 đã xin ý kiến chỉ đạo của Đại tá Trương Thọ Toàn để phá án. Suốt đêm mùng 6, rạng sáng ngày 7-3, khi các trinh sát của Đội 2 căng mình ở địa bàn thì Thượng tá Trương Thọ Toàn và các lãnh đạo của đơn vị cũng lo lắng dõi theo anh em.

Từng thông tin các tổ trinh sát báo cáo về đều được tiếp nhận và có những chỉ đạo cụ thể, sát sao, góp phần phá án thành công. Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, Đội 2 đã quyết định bắt giữ Páo, thu giữ tang vật là 20 bánh heroin. Sau khi Páo bị bắt giữ thì mũi còn lại tổ chức lực lượng bắt giữ Hợp và Lồng. 15 giờ ngày 7-3, Lồng và Hợp đến khu vực ngã ba Kim Anh.

Các đối tượng không ngồi yên ở một vị trí mà thường xuyên di chuyển khiến công tác trinh sát, đeo bám gặp không ít khó khăn. Khi mỗi đối tượng lên một chiếc xe ôm quay trở lại khu vực cầu Thăng Long thì các mũi trinh sát đã tiến hành bắt giữ Lồng và Hợp trước sự ngỡ ngàng của các đối tượng.

Vụ án với sự phối hợp nhuần nhuyễn của các đơn vị nghiệp vụ; sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã thành công, bắt giữ đối tượng cùng tang vật, đảm bảo an toàn cho người dân và cán bộ làm nhiệm vụ. Trong vụ án này, họ phải đối mặt với phương thức phạm tội rất mới, lần đầu tiên bị phát hiện. Các đối tượng mua bán ma túy với giao dịch 1-1.

Các đối tượng chia thành từng công đoạn để thực hiện hành vi phạm tội. Song, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Đội 2 đã phá án thành công. Căn cứ vào hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án, ngày 8-3, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lồng và Hợp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đối tượng Páo về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.