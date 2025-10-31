Ký bản ghi nhớ hình thành trung tâm sửa chữa máy bay lớn tại Vân Đồn

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 30-10, tại London, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành, cơ quan chính phủ, địa phương và tập đoàn, doanh nghiệp tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam-Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì (MRO) tại sân bay Vân Đồn

Trong đó, có biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì (MRO) tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn giữa tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng không Hồng Kông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời, Công ty TNHH VinaCapital Holdings.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, đã có cuộc gặp riêng với Liên doanh Vina Cap - Haeco về Dự án Hợp tác nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.