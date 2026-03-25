Thời sự Chính trị

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh

Tuấn Minh

(NLĐO)- Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX sẽ tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 25-3, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức phiên họp thứ 53, nhằm thống nhất chương trình Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, thống nhất một số nội dung quan trọng, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Theo đó, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX sẽ được tổ chức vào ngày 27-3 tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành).

Ông Lê Tiến Lam, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa, chủ trì phiên họp chiều ngày 25-3. Ảnh: Minh Hiếu

Tại kỳ họp này sẽ xem xét, thông qua các báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Đồng thời, tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh; bầu trưởng các Ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực theo giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu cho cả nhiệm kỳ mới, quyết định bộ máy lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh, yêu cầu đặt ra là phải chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung, hồ sơ, tài liệu trình kỳ họp; phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, nhất là đối với các nội dung về nhân sự, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình theo quy định.

Được biết, HĐND tỉnh Thanh Hóa hiện đang khuyết chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa sau khi ông Lại Thế Nguyên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, xin nghỉ hưu trước tuổi từ tháng 9-2025. Ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa, hiện được giao điều hành HĐND tỉnh. Trong khi, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa hiện nay là ông Nguyễn Hoài Anh.


