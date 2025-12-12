Quảng Ngãi: Hai lãnh đạo chủ chốt được điều động, thay đổi vị trí lẫn nhau

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Ngãi: Hai lãnh đạo chủ chốt được điều động, thay đổi vị trí lẫn nhau

T.Trực

(NLĐO) – Chánh Thanh tra và Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi được điều động, thay đổi vị trí lẫn nhau.

Sáng 12-12, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Công Dũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Điệu đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15-12-2025 đến ngày 15-12-2030.

Đồng thời công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều động Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Văn Tưởng đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15-12-2025 đến ngày 15-12-2030.

Quảng Ngãi: Điều động lãnh đạo mới trong ngành Thanh tra và Ngọai vụ - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang (giữa) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Thái Văn Tưởng (trái) cùng ông Nguyễn Văn Điệu (phải)

Ông Nguyễn Văn Điệu (56 tuổi, quê xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản trị kinh doanh, chuyên ngành tài chính.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi, ông từng đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch UBND TP Kon Tum (cũ), Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum (cũ), Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Thái Văn Tưởng (45 tuổi, quê quán tỉnh Gia Lai), trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: thạc sĩ khoa học chính trị, cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh, ông từng đảm nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum (cũ), Bí thư Huyện ủy Đắk Glei (cũ), Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành thanh tra và ngoại vụ trong việc đồng hành cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển.

Tin liên quan

Ông Hồ Văn Niên làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ông Hồ Văn Niên làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

(NLĐO) – Ông Hồ Văn Niên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

2 bí thư xã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

(NLĐO) – HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa thông qua nghị quyết bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Kế hoạch lớn của Quảng Ngãi

(NLĐO) – Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ mục tiêu phát triển đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực.

tổ chức hội nghị Phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ngãi công tác cán bộ Chủ tịch UBND tỉnh người đứng đầu hoàn thành nhiệm vụ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo