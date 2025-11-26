HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Ký kết hợp tác bảo vệ và quảng bá ẩm thực Hà Nội - di sản Phở

Yến Anh

(NLĐO)- Sở VH-TT Hà Nội gợi ý tổ chức giải thưởng vinh danh nghệ nhân và cá nhân có đóng góp lớn trong bảo tồn Phở, tổ chức các không gian trình diễn Phở

Tối 25-11, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội, Công ty Acecook Việt Nam và Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức lễ ký kết hợp tác trong công tác bảo vệ và quảng bá ẩm thực Hà Nội - di sản Phở.

Ký kết hợp tác bảo vệ và quảng bá ẩm thực Hà Nội - di sản Phở - Ảnh 1.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Acecook Việt Nam và Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức lễ ký kết hợp tác trong công tác bảo vệ và quảng bá ẩm thực Hà Nội - di sản Phở.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS-TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập báo Kinh tế và Đô thị, nhấn mạnh hợp tác ba bên trong năm 2024 - 2025 đã tạo ra chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt trong công tác quảng bá di sản phở thông qua các hoạt động chuyên sâu. Việc xây dựng "Không gian di sản Phở" và tổ chức tọa đàm tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội đã tạo sức lan tỏa rộng rãi.

Trong năm 2025, sự phối hợp được mở rộng bằng việc ra mắt chuyên trang "Tinh hoa ẩm thực Hà Nội", tích hợp bản đồ chỉ dẫn các quán phở và tạo cơ sở dữ liệu lớn phục vụ quảng bá. Những sản phẩm số, hồ sơ di sản và hoạt động truyền thông cho giới trẻ như cuộc thi video ngắn và ký họa phở cho thấy hiệu quả rõ rệt của mô hình phối hợp giữa các bên.

PGS-TS Nguyễn Thành Lợi cho rằng, mô hình ba bên "Nhà nước - Báo chí - Doanh nghiệp" đã phát huy hiệu quả trong việc huy động nguồn lực và lan tỏa giá trị di sản, phù hợp tinh thần Nghị quyết 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa.

Ký kết hợp tác bảo vệ và quảng bá ẩm thực Hà Nội - di sản Phở - Ảnh 2.

PGS-TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập báo Kinh tế và Đô thị, phát biểu tại sự kiện

Trên cơ sở kết quả đạt được, PGS-TS Nguyễn Thành Lợi đề xuất 4 hướng lớn cho giai đoạn 2026-2030: Xây dựng chương trình hợp tác chiến lược dài hạn thay vì theo từng sự kiện; thúc đẩy nghiên cứu chuyên sâu về di sản Phở; hỗ trợ nghệ nhân và cộng đồng thực hành nghề xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, hướng tới hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO; và tiếp tục phát triển nền tảng số, duy trì chuyên trang "Tinh hoa ẩm thực", qua đó tăng cường gắn kết doanh nghiệp với cộng đồng và lan tỏa di sản phở trên quy mô lớn hơn.

Tại sự kiện, ông Hiroya Yokoyama, Phó giám đốc khối Marketing Acecook Việt Nam, khẳng định Acecook luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho văn hóa ẩm thực Việt Nam và coi Phở không chỉ là món ăn mà là biểu tượng văn hóa cần gìn giữ.

Ký kết hợp tác bảo vệ và quảng bá ẩm thực Hà Nội - di sản Phở - Ảnh 3.

Ông Hiroya Yokoyama cho hay đặt mục tiêu đưa phở đến nhiều thị trường quốc tế

Ông Hiroya Yokoyama cho biết, việc phở được ghi danh di sản năm 2024 là dấu mốc quan trọng để Acecook mở rộng hợp tác với Sở VH-TT Hà Nội, đặc biệt thông qua Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội.

Ông Hiroya Yokoyama nhấn mạnh Acecook cam kết đồng hành tích cực tại các lễ hội ẩm thực, chương trình truyền thông, nghiên cứu và quảng bá di sản. Đồng thời đặt mục tiêu đưa phở đến nhiều thị trường quốc tế thông qua hệ thống phân phối và các chiến dịch quảng bá dựa trên sức mạnh thương hiệu và mạng lưới toàn cầu.

Ký kết hợp tác bảo vệ và quảng bá ẩm thực Hà Nội - di sản Phở - Ảnh 4.

Bà Bạch Liên Hương tặng bức tranh ký họa phở Hà Nội cho ông Hiroya Yokoyama

 Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Bạch Liên Hương khẳng định Phở là tinh hoa ẩm thực của người Hà Nội và người Việt Nam. "Việc gìn giữ và lan tỏa giá trị này là trách nhiệm chung của cộng đồng, trong đó ngành văn hóa Thủ đô đóng vai trò trụ cột"- bà Bạch Liên Hương nhấn mạnh.

Đồng thuận với các đề xuất của PGS-TS Nguyễn Thành Lợi và đại diện Acecook, lãnh đạo Sở VH-TT đồng thời bổ sung nhiều gợi ý thiết thực như: Nghiên cứu tổ chức giải thưởng vinh danh nghệ nhân và cá nhân có đóng góp lớn trong bảo tồn Phở; tổ chức các không gian trình diễn Phở mang tính nghệ thuật để nâng tầm trải nghiệm tại các lễ hội ẩm thực…

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện ba bên đã ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Nội dung trọng tâm của hợp tác gồm: Triển khai các hoạt động truyền thông đa nền tảng và xây dựng chuyên trang Ẩm thực Hà Nội nhằm quảng bá di sản Phở, đồng thời kết nối cộng đồng phở cả nước để tiến tới xây dựng hồ sơ trình UNESCO….

phở phở Hà Nội
