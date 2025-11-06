Loạt Fanpage của thương hiệu Việt rầm rộ “đu trend” Phở anh Hai

Những ngày gần đây, cụm từ “Phở anh Hai” và “số 10 Đan Phượng” liên tục phủ sóng khắp mạng xã hội Việt Nam. Cơn sốt này bắt nguồn từ tựa game Việt Brother Hai’s Pho Restaurant (tạm dịch: Tiệm phở của anh Hai), do một nhà làm game độc lập phát triển.

Theo ghi nhận, hàng loạt tài khoản cá nhân và Fanpage của nhiều thương hiệu nhanh chóng “đu trend” bằng các bài đăng, hình ảnh, video hài hước liên quan đến tựa game, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và tương tác.

Phía dưới các bài viết, người dùng để lại nhiều bình luận tích cực, thể hiện sự thích thú trước cách "bắt trend" sáng tạo.

Chẳng hạn, Fanpage của Xanh SM thông báo đã tạo địa điểm “Phở anh Hai” trên hệ thống bản đồ của mình. Địa chỉ thực tế chính là Đại học Bách khoa Hà Nội, nơi tác giả của tựa game theo học.

Một bài đăng khác từ hãng gọi xe này cho biết, lượng tìm kiếm liên quan đến “Phở anh Hai” và “10 Đan Phượng” tăng mạnh trong hai ngày qua, không chỉ ở mảng gọi xe mà cả mảng đặt đồ ăn - đạt gần 3.500 lượt tương tác và hơn 200 lượt chia sẻ.

Vinasun Taxi cũng bắt trend không kém, với bài đăng thu hút khoảng 3.400 lượt tương tác và 18 lượt chia sẻ.

Còn thương hiệu có lượt tương tác cao nhất phải kể đến Diêm Thống Nhất, đạt tới 61.000 lượt tương tác, 1.200 lượt chia sẻ và gần 1.000 bình luận nhờ nội dung hài hước.

Trang này viết: “Chúng tôi không liên quan đến vụ cháy quán phở anh Hai, mong quý vị độc giả không tag hay inbox nữa”. Bài đăng khiến dân mạng vô cùng thích thú.

Ngay dưới phần bình luận, tài khoản Xanh SM vào tương tác vui: “Quán vẫn còn, chúng tôi làm chứng”, càng khiến bài viết thu hút thêm bình luận sôi nổi.

Fanpage Diêm Thống Nhất đạt lượng tương tác cao khi đăng bài viết liên quan tựa game Phở anh Hai

Một Fanpage khác là “Nhà thơ đi Exciter” (66.000 người theo dõi) đăng tải bức ảnh chú chó ngồi trong quán phở cùng dòng trạng thái: “Sáng ra làm bát phở gà. Húp xong bát phở mất bà con Gold. Anh Hai nhìn thấy hết hồn. Nhà thơ vội vã bóp côn phóng vù”. Bài viết này đạt hơn 45.000 lượt tương tác, gần 1.000 bình luận và 1.100 lượt chia sẻ.

Bài viết liên quan đến tựa game "tiệm phở của anh Hai" đạt lượt tương tác khủng



Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng dẫn lại thông tin về trò chơi “Phở anh Hai” do sinh viên Đại học Bách Khoa phát triển, với bài đăng đạt hơn 3.500 lượt tương tác và gần 200 lượt chia sẻ.

Fanpage thu hút hơn 12.000 lượt tương tác khi chia sẻ hình ảnh trong tựa game này

Trên TikTok, video trải nghiệm game của kênh T.A đã thu hút gần 14 triệu lượt xem, hơn 700.000 lượt thích và 7.000 bình luận.