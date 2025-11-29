Kỷ lục mùa tốt nghiệp năm 2025 của Trường ĐH Quốc tế TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Kỷ lục mùa tốt nghiệp năm 2025 của Trường ĐH Quốc tế TP HCM

Tin, ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- Lễ tốt nghiệp tại Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM) năm 2025 ghi dấu hàng loạt kỷ lục về số tiến sĩ, thành tích nghiên cứu và chất lượng đào tạo.

Trong hai ngày 28 và 29-11-2025, Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM) tổ chức lễ tốt nghiệp ĐH và trao bằng cho 1.821 người học, gồm 1.708 tân cử nhân – kỹ sư, 99 tân thạc sĩ và 14 tân tiến sĩ. Đây là năm tốt nghiệp có nhiều tiến sĩ nhất trong lịch sử trường, đồng thời là năm đầu tiên đào tạo thành công tiến sĩ ngành quản lý công và kỹ thuật y sinh.

Lễ tốt nghiệp ĐHQT 2025: Vì sao được gọi là “mốc kỷ lục”? - Ảnh 1.

PGS-TS Lê Văn Thăng, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, trao bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh tốt nghiệp

Tại lễ tốt nghiệp, PGS- TS Lê Văn Thăng, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, đã gửi đến các tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ thông điệp sâu sắc về trách nhiệm, tri thức và giá trị sống trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng.

Theo ông, các tân cử nhân tốt nghiệp trong thời kỳ khoa học - công nghệ phát triển chưa từng có, trí tuệ nhân tạo tác động đến mọi ngành nghề và chuyển đổi số diễn ra trên quy mô toàn cầu. Cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng lớn, đòi hỏi thế hệ trẻ phải rèn luyện tư duy độc lập, kỹ năng thích ứng, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh trước những thay đổi khó lường.

Lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh ba thông điệp quan trọng dành cho sinh viên: Học tập suốt đời, sống tử tế và có trách nhiệm, biết trân trọng và tri ân. 

Trong số các tân cử nhân, có 322 sinh viên tốt nghiệp chương trình liên kết 4+0 với ĐH West of England và 20 sinh viên chương trình 4+0 với ĐH Andrews. Năm 2025, trường ghi nhận 468 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc, trong đó 435 sinh viên thuộc chương trình do Trường ĐH Quốc tế cấp bằng.

Thủ khoa toàn trường năm nay là Hồ Vũ Hoàng Khoa, ngành công nghệ sinh học, với điểm trung bình 93,4/100. Ở nhóm ngành kinh doanh – quản lý, Đặng Thị Minh Anh xuất sắc giành Huy chương vàng với 91/100 điểm.

Năm 2025 chứng kiến sự bứt phá của nhóm học viên cao học và nghiên cứu sinh. Các tân thạc sĩ như Lê Trần Mỹ An (kỹ thuật y sinh) và Nguyễn Liên Bội Linh (công nghệ sinh học) sở hữu loạt công bố quốc tế chất lượng cao, gồm nhiều bài báo Q1, Q2 thuộc danh mục SCImago và SCOPUS. Mỹ An tốt nghiệp huy chương vàng với 98,1/100 điểm, còn Bội Linh đạt 97,1/100 điểm.

Nhóm tiến sĩ năm nay công bố tổng cộng 75 bài báo khoa học, gồm 27 bài Q1, 10 bài Q2 và nhiều bài Q3-4, nâng trung bình mỗi nghiên cứu sinh lên 5,3 bài quốc tế, vượt xa yêu cầu tối thiểu.

Nhiều nghiên cứu sinh ghi dấu ấn nổi bật, như: TS Trương Thị Thanh Bình (quản lý công) – tác giả chính của 5 bài báo quốc tế Q1–Q2; TS Lê Thu Hằng (quản trị kinh doanh) – 5 bài báo WoS/Scopus; TS Vũ Thanh Bình (kỹ thuật y sinh) – 4 bài ISI Q1–Q2, điểm tốt nghiệp 93,1/100; TS-BS Phạm Lê Nhật Minh (công nghệ sinh học) – điểm tốt nghiệp 93,7/100, với nhiều bài báo quốc tế uy tín.

Tính đến tháng 11-2025, Trường ĐH Quốc tế đã đào tạo tổng cộng 12.701 cử nhân – kỹ sư và 1.198 thạc sĩ – tiến sĩ, khẳng định vị thế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, trường đã có 6 năm liên tiếp có nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Từ năm 2012 đến nay, 95% sinh viên Trường ĐH Quốc tế có việc làm trong vòng 1 năm sau tốt nghiệp, trong đó 28% làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài, 35% tại doanh nghiệp có yếu tố quốc tế. Tỉ lệ 94% nhà tuyển dụng hài lòng cho thấy chất lượng đào tạo của trường ngày càng được bảo chứng.

Trường ĐH Quốc tế hiện đào tạo 5 ngành tiến sĩ và 10 ngành thạc sĩ, nhiều chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế như AUN-QA và ASIIN, tiếp tục mở rộng định hướng đào tạo mũi nhọn trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý, kỹ thuật và khoa học công nghệ.

Tin liên quan

Trường ĐH Quốc tế - nơi đào tạo nhân tài cho nước nhà

Trường ĐH Quốc tế - nơi đào tạo nhân tài cho nước nhà

(NLĐO)- Trường ĐH Quốc tế là trường công lập đầu tiên của Việt Nam sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính trong việc đào tạo giảng dạy và nghiên cứu.

Trường ĐH Quốc tế công bố điểm sàn năm 2025, cao nhất 24 điểm

(NLĐO) - Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP HCM đã công bố điểm sàn năm 2025, với mức cao nhất là 24 điểm cho ngành ngôn ngữ Anh.

Điểm chuẩn đánh giá năng lực của Trường ĐH Quốc tế cao nhất 860

(NLĐO)- Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM) đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức.

trí tuệ nhân tạo chuyển đổi số Trường ĐH Quốc tế lễ tốt nghiệp Công nghệ sinh học Lễ tốt nghiệp ĐHQT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo