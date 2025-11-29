Kỷ lục mùa tốt nghiệp năm 2025 của Trường ĐH Quốc tế TP HCM

Trong hai ngày 28 và 29-11-2025, Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM) tổ chức lễ tốt nghiệp ĐH và trao bằng cho 1.821 người học, gồm 1.708 tân cử nhân – kỹ sư, 99 tân thạc sĩ và 14 tân tiến sĩ. Đây là năm tốt nghiệp có nhiều tiến sĩ nhất trong lịch sử trường, đồng thời là năm đầu tiên đào tạo thành công tiến sĩ ngành quản lý công và kỹ thuật y sinh.

PGS-TS Lê Văn Thăng, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, trao bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh tốt nghiệp

Tại lễ tốt nghiệp, PGS- TS Lê Văn Thăng, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, đã gửi đến các tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ thông điệp sâu sắc về trách nhiệm, tri thức và giá trị sống trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng.

Theo ông, các tân cử nhân tốt nghiệp trong thời kỳ khoa học - công nghệ phát triển chưa từng có, trí tuệ nhân tạo tác động đến mọi ngành nghề và chuyển đổi số diễn ra trên quy mô toàn cầu. Cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng lớn, đòi hỏi thế hệ trẻ phải rèn luyện tư duy độc lập, kỹ năng thích ứng, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh trước những thay đổi khó lường.

Lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh ba thông điệp quan trọng dành cho sinh viên: Học tập suốt đời, sống tử tế và có trách nhiệm, biết trân trọng và tri ân.

Trong số các tân cử nhân, có 322 sinh viên tốt nghiệp chương trình liên kết 4+0 với ĐH West of England và 20 sinh viên chương trình 4+0 với ĐH Andrews. Năm 2025, trường ghi nhận 468 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc, trong đó 435 sinh viên thuộc chương trình do Trường ĐH Quốc tế cấp bằng.

Thủ khoa toàn trường năm nay là Hồ Vũ Hoàng Khoa, ngành công nghệ sinh học, với điểm trung bình 93,4/100. Ở nhóm ngành kinh doanh – quản lý, Đặng Thị Minh Anh xuất sắc giành Huy chương vàng với 91/100 điểm.

Năm 2025 chứng kiến sự bứt phá của nhóm học viên cao học và nghiên cứu sinh. Các tân thạc sĩ như Lê Trần Mỹ An (kỹ thuật y sinh) và Nguyễn Liên Bội Linh (công nghệ sinh học) sở hữu loạt công bố quốc tế chất lượng cao, gồm nhiều bài báo Q1, Q2 thuộc danh mục SCImago và SCOPUS. Mỹ An tốt nghiệp huy chương vàng với 98,1/100 điểm, còn Bội Linh đạt 97,1/100 điểm.

Nhóm tiến sĩ năm nay công bố tổng cộng 75 bài báo khoa học, gồm 27 bài Q1, 10 bài Q2 và nhiều bài Q3-4, nâng trung bình mỗi nghiên cứu sinh lên 5,3 bài quốc tế, vượt xa yêu cầu tối thiểu.

Nhiều nghiên cứu sinh ghi dấu ấn nổi bật, như: TS Trương Thị Thanh Bình (quản lý công) – tác giả chính của 5 bài báo quốc tế Q1–Q2; TS Lê Thu Hằng (quản trị kinh doanh) – 5 bài báo WoS/Scopus; TS Vũ Thanh Bình (kỹ thuật y sinh) – 4 bài ISI Q1–Q2, điểm tốt nghiệp 93,1/100; TS-BS Phạm Lê Nhật Minh (công nghệ sinh học) – điểm tốt nghiệp 93,7/100, với nhiều bài báo quốc tế uy tín.

Tính đến tháng 11-2025, Trường ĐH Quốc tế đã đào tạo tổng cộng 12.701 cử nhân – kỹ sư và 1.198 thạc sĩ – tiến sĩ, khẳng định vị thế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, trường đã có 6 năm liên tiếp có nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Từ năm 2012 đến nay, 95% sinh viên Trường ĐH Quốc tế có việc làm trong vòng 1 năm sau tốt nghiệp, trong đó 28% làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài, 35% tại doanh nghiệp có yếu tố quốc tế. Tỉ lệ 94% nhà tuyển dụng hài lòng cho thấy chất lượng đào tạo của trường ngày càng được bảo chứng.

Trường ĐH Quốc tế hiện đào tạo 5 ngành tiến sĩ và 10 ngành thạc sĩ, nhiều chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế như AUN-QA và ASIIN, tiếp tục mở rộng định hướng đào tạo mũi nhọn trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý, kỹ thuật và khoa học công nghệ.