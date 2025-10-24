Kỷ nguyên hợp tác mới Việt Nam - Bulgaria

Ngày 23-10, tại quảng trường Thánh Alexander Nevski, trung tâm thủ đô Sofia của Cộng hòa Bulgaria, Tổng thống Rumen Radev và phu nhân đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Bulgaria.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và phu nhân đã đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chiến sĩ vô danh. Sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Rumen Radev tại phủ tổng thống.

Trên cơ sở những bước phát triển tích cực và thành tựu to lớn của quan hệ Việt Nam - Bulgaria sau 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ song phương, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Bulgaria. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev hội đàm tại phủ tổng thống ở thủ đô Sofia ngày 23-10 Ảnh: TTXVN

Nhằm hiện thực hóa nội dung Tuyên bố chung, hai bên đã trao đổi và nhất trí cao về 6 nhóm giải pháp: Tăng cường tin cậy chính trị thông qua tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, kể cả trong khuôn khổ song phương và đa phương; nhất trí thúc đẩy các cơ chế hợp tác sẵn có, mở rộng các cơ chế hợp tác mới, làm sâu sắc hợp tác chuyên ngành. Hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược hiện nay; nhất trí đẩy mạnh hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật giữa các học viện, cơ sở nghiên cứu quốc phòng, hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh mạng, quân y... Hai nước nhất trí phối hợp chặt chẽ, đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư thành trụ cột trung tâm trong quan hệ Đối tác chiến lược; cam kết phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì và củng cố tự do thương mại; thúc đẩy mạnh mẽ việc mở cửa thị trường cho nhau; triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), với mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi trong những năm tới; sẵn sàng là "cửa ngõ" cho hàng hóa của Việt Nam và Bulgaria thâm nhập vào thị trường ASEAN và thị trường EU.

Hai bên nhất trí đưa hợp tác khoa học - công nghệ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Bulgaria với việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số, kinh tế số, hạ tầng số và chính phủ điện tử, dược phẩm và y sinh học, trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học máy tính hiện đại, năng lượng xanh... Khẳng định hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như giáo dục và đào tạo, văn hóa, du lịch, y tế, lao động, nông nghiệp còn rất nhiều dư địa, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các chương trình, hoạt động văn hóa, du lịch, triển lãm, giao lưu âm nhạc...; tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở Bulgaria.

Hai bên tăng cường trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm, thúc đẩy giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN - EU, ASEM. Hai bên nhấn mạnh ủng hộ lập trường, quan điểm trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên biển Đông; đề cao thượng tôn pháp luật, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Gặp gỡ báo chí sau hội đàm, Tổng thống Rumen Radev nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư mở ra cơ hội, tầm nhìn mới trong quan hệ hai nước và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương. Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Bulgaria sẽ mở ra kỷ nguyên hợp tác mới cho hai nước, vì mục tiêu phát triển của mỗi nước và hòa bình, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.



