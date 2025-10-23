Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tại sân bay, Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa Atanas Zafirov, Phó Thủ tướng Bulgaria chào đón và tặng bó hoa tươi thắm tới Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.

Theo Đặc phái viên TTXVN, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, tối 22-10 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Sofia, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22 tới 24-10, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria - Ảnh 1.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Sofia. Ảnh: TTXVN

Tham gia đoàn chính thức có các ông, bà: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Sofia, về phía Bulgaria có: ông Atanas Zafirov, Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Roussi Ivanov, Thư ký Đối ngoại Phủ Tổng thống; ông Mircho Ivanov, Cục trưởng Cục Lễ tân, Phủ Tổng thống.

Về phía Việt Nam có: Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria; cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria và cộng đồng người Việt. Nam tại Bulgaria.

Tại sân bay, ông Atanas Zafirov, Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Bulgaria đã chào đón và tặng bó hoa tươi thắm tới Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria - Ảnh 2.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Sofia. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã bắt tay với các quan chức Bulgaria và Việt Nam. Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria vui mừng vẫy cờ hai nước, chào đón và tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.

Là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, từ năm 1950, tình hữu nghị Việt Nam-Bulgaria được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm rất ý nghĩa, khi Việt Nam và Bulgaria kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Bulgaria chuyển đổi thể chế năm 1990.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Bulgaria mang thông điệp về tình cảm chân thành và sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đối tác, bạn bè truyền thống đã có những hỗ trợ, đóng góp quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay của Việt Nam.

Chuyến thăm cũng là cơ hội để Việt Nam mở ra không gian hợp tác mới với Bulgaria nói riêng và các nước khu vực Balkan nói chung.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ doanh nghiệp Phần Lan tiêu biểu

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ doanh nghiệp Phần Lan tiêu biểu

(NLĐO)- Tổng Bí thư nhấn mạnh quan hệ hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược là cơ hội lớn để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Chương trình hòa nhạc tại Phần Lan

(NLĐO)- Hòa nhạc không chỉ chào mừng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, mà còn kỷ niệm bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Phần Lan.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet ký thỏa thuận hợp tác với học viện hàng không Airways Aviation

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet ký thỏa thuận hợp tác đào tạo nhân lực hàng không với học viện hàng không Airways Aviation của Phần Lan.

Tổng Bí thư Tô Lâm phu nhân tổng bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Bulgaria
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo