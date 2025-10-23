Ngày 22-10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22 đến 24-10 theo lời mời của Tổng thống Rumen Radev.
Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Bulgaria chuyển đổi thể chế vào năm 1990.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, tiếp nối ngay sau chuyến thăm Phần Lan, chuyến thăm Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm mang thông điệp về tình cảm chân thành và sự coi trọng của Việt Nam dành cho đối tác, bạn bè truyền thống.
Chuyến thăm cũng là cơ hội để Việt Nam mở ra không gian hợp tác mới với Bulgaria nói riêng và các nước khu vực Balkan nói chung.
Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhìn lại những thành tựu phát triển quan hệ để từ đó có những định hướng mang tính chiến lược, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời Việt Nam - Bulgaria lên tầm cao mới, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác Bulgaria có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ thông tin, lượng tử, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, y sinh...
Đồng thời, đây cũng là dịp để hai nước xây dựng vững chắc cầu nối tin cậy gắn kết Bulgaria với ASEAN và ngược lại, Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU).
Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, bên cạnh việc tạo dựng nền móng tin cậy chính trị sâu sắc, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng liên tục trong những năm trở lại đây. Hai nước đã ký Chương trình hợp tác giáo dục - đào tạo giai đoạn 2025-2028 và đang xem xét nghiên cứu mở rộng môi trường hợp tác đào tạo trong các lĩnh vực thế mạnh của Bulgaria như công nghệ thông tin, an ninh mạng, chính phủ điện tử, quản trị công...
Hợp tác trong các lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh, văn hóa, lao động... đang ngày càng có nhiều bước phát triển mới. Hai bên cũng đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học; thành lập Ủy ban Hợp tác về khoa học - công nghệ, trong đó tập trung vào những lĩnh vực mới như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin - truyền thông, chuyển đổi số, AI, năng lượng xanh...
Điều này hứa hẹn mang đến những khuôn khổ hợp tác mới phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của mỗi bên, qua đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển của mỗi nước.
"Chúng ta kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư thông qua việc mở cửa thị trường cho nhau; triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVIPA), qua đó tăng cường hợp tác đầu tư và nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Bulgaria cũng như các đối tác khác trong EU" - bà Hằng kỳ vọng.
Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Minh Nguyệt cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là biểu tượng của niềm tin chính trị, sự gắn bó thủy chung và khát vọng chung của nhân dân hai nước, tạo động lực mới để nâng tầm quan hệ Việt Nam - Bulgaria lên tầm cao mới. Hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác toàn diện, phát huy thế mạnh bổ trợ cho nhau.
Các lĩnh vực tiềm năng gồm chuyển đổi xanh và số hóa, tận dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bulgaria kết hợp với năng lực sản xuất của Việt Nam; giáo dục, khoa học và công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu chung trong nông nghiệp thông minh, y sinh học, năng lượng sạch; du lịch và giao lưu nhân dân, hướng tới mở đường bay thẳng, tăng cường quảng bá hình ảnh hai nước; hợp tác địa phương và doanh nghiệp, tổ chức các diễn đàn kinh tế - thương mại thường niên, thúc đẩy kết nối thực chất.
Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan, tại thủ đô Helsinki hôm 22-10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Tiina Sandberg, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan Paula Risikko, lãnh đạo Hội Hữu nghị Phần Lan - Việt Nam, thăm ĐH Aalto.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan. Trong chuyến thăm, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược.
Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu, thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng, thực chất hơn nữa. Các lãnh đạo phía Phần Lan nhất trí đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.
