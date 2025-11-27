Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào tại TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào tại TP HCM

Xuân Huy - Ảnh: Quốc Thắng

(NLĐO) - Tối 27-11, tại khách sạn Rex (TP HCM) diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2.12.1975 - 2.12.2025)

Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào tại TP HCM: Mối quan hệ Việt - Lào vững bền - Ảnh 1.

Chương trình mở đầu bằng tiết mục văn nghệ do các bạn trẻ Lào thể hiện

Phát biểu tại chương trình, ông Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TP HCM, nhấn mạnh: Trong suốt 50 năm qua, Lào đã mở rộng quan hệ và hợp tác với các nước trên thế giới, thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và các bên cùng có lợi. 

Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng, nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau từ lâu đời, mối quan hệ đặc biệt được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha Nu-vông cùng các lãnh đạo tiền bối đã dày công xây dựng nền móng. 

Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế biến đổi phức tạp, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước vẫn không ngừng phát triển.

Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào tại TP HCM: Mối quan hệ Việt - Lào vững bền - Ảnh 2.

Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP HCM Phonesy Bounmixay cho biết: Lào có quan hệ ngoại giao với 151 quốc gia, hợp tác với hơn 180 tổ chức phi chính phủ quốc tế trên toàn thế giới.

Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào tại TP HCM: Mối quan hệ Việt - Lào vững bền - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông phát biểu

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện, mang ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được suốt 50 năm qua. 

TP HCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak, tỉnh Savannakhet và tỉnh Huaphanh. Hằng năm, thành phố đã đón tiếp nhiều đoàn cán bộ cấp cao của Lào sang thăm, trao đổi các chuyên đề, rút kinh nghiệm về mọi lĩnh vực. Hiện có hơn 44 dự án của doanh nghiệp TP HCM đang đầu tư tại Lào với vốn đầu tư hơn 500 triệu USD.

TP HCM rất quan tâm việc giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh, thành của Lào. Trong thời gian tới, TP HCM mong muốn duy trì mật thiết và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên mọi lĩnh vực với các ban, ngành, địa phương của Lào. 

Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào tại TP HCM: Mối quan hệ Việt - Lào vững bền - Ảnh 4.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông và ông Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TP HCM

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, ông Phonesy Bounmixay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả kịp thời trong suốt thời gian qua. Ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực làm cầu nối trong tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Lào và Việt Nam, giữa Lào với các nước bạn bè trên thế giới.

Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào tại TP HCM: Mối quan hệ Việt - Lào vững bền - Ảnh 5.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại buổi lễ

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam - Lào 2025: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp hai nước

(NLĐO)- Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam - Lào quy tụ hàng trăm doanh nghiệp hai nước trưng bày giới thiệu trên 1.000 sản phẩm với quy mô 144 gian hàng

Khai mạc hội chợ Việt Nam - Lào 2025: Thắt chặt hữu nghị, mở rộng hợp tác

(NLĐO)- Sáng nay 20-11, tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào, hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 chính thức khai mạc.

quan hệ ngoại giao Quốc khánh Lào
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo