Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào tại TP HCM

Chương trình mở đầu bằng tiết mục văn nghệ do các bạn trẻ Lào thể hiện

Phát biểu tại chương trình, ông Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TP HCM, nhấn mạnh: Trong suốt 50 năm qua, Lào đã mở rộng quan hệ và hợp tác với các nước trên thế giới, thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và các bên cùng có lợi.

Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng, nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau từ lâu đời, mối quan hệ đặc biệt được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha Nu-vông cùng các lãnh đạo tiền bối đã dày công xây dựng nền móng.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế biến đổi phức tạp, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước vẫn không ngừng phát triển.

Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP HCM Phonesy Bounmixay cho biết: Lào có quan hệ ngoại giao với 151 quốc gia, hợp tác với hơn 180 tổ chức phi chính phủ quốc tế trên toàn thế giới.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông phát biểu

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện, mang ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được suốt 50 năm qua.

TP HCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak, tỉnh Savannakhet và tỉnh Huaphanh. Hằng năm, thành phố đã đón tiếp nhiều đoàn cán bộ cấp cao của Lào sang thăm, trao đổi các chuyên đề, rút kinh nghiệm về mọi lĩnh vực. Hiện có hơn 44 dự án của doanh nghiệp TP HCM đang đầu tư tại Lào với vốn đầu tư hơn 500 triệu USD.

TP HCM rất quan tâm việc giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh, thành của Lào. Trong thời gian tới, TP HCM mong muốn duy trì mật thiết và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên mọi lĩnh vực với các ban, ngành, địa phương của Lào.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông và ông Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TP HCM

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, ông Phonesy Bounmixay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả kịp thời trong suốt thời gian qua. Ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực làm cầu nối trong tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Lào và Việt Nam, giữa Lào với các nước bạn bè trên thế giới.