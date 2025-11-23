Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam - Lào 2025: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp hai nước

Chiều 23-11, chương trình bế mạc Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Lào (Lao Itecc) ở Thủ đô Vientiane.

Bế mạc Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025. Ảnh: Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Khamven Labuamahaxay, Phó chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tá Phan Dương Minh, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Đồng chí Chattouphonh Nakhavith, Phó cục trưởng Cục Ngoại thương, Bộ Công Thương Lào; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Lào.

Báo cáo kết quả tổ chức hội chợ, Thượng tá Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Trung tâm Triển lãm và xúc tiến thương mại quân đội, Bộ Tham mưu, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, cho biết: Hội chợ thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại, được tổ chức từ ngày 20 đến 23-11, dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Lào và các bộ ngành liên quan. Hội chợ lần này diễn ra đúng dịp Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2025). Với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, hội chợ đã mang lại hiệu ứng và kết quả tích cực, thu hút đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tham gia. Sau 4 ngày tổ chức, hội chợ đã thu hút gần 8 ngàn lượt khách tới tham quan, mua sắm và kết nối giao thương.

Hội chợ năm nay quy tụ hàng trăm doanh nghiệp hai nước trưng bày giới thiệu trên 1.000 sản phẩm với quy mô 144 gian hàng thuộc các nhóm ngành nghề: Thực phẩm - đồ uống, may mặc, sản phẩm cơ khí, tài chính - ngân hàng, viễn thông, công nghệ, logistics... Trong số các doanh nghiệp tham gia có 26 doanh nghiệp quân đội với 50 gian hàng.

Các đại biểu dự Bế mạc Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025. Ảnh: Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng 20 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025. Ảnh: Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng

Điểm nổi bật của hội chợ là khu trưng bày giới thiệu các hình ảnh về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; hình ảnh QĐND Việt Nam trong xây dựng phát triển kinh tế kết hợp quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; hình ảnh sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, kinh tế lưỡng dụng của các doanh nghiệp Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và không gian trưng bày giới thiệu văn hóa Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức đã triển khai 20 cuộc kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến. Thông qua đó, Hiệp hội sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã ký biên bản hợp tác với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào; Công ty Cổ phần đầu tư Robot ký hợp đồng phân phối sản phẩm với doanh nghiệp của Lào trị giá 500 triệu đồng.

Trong khuôn khổ hội chợ cũng diễn ra Hội thảo "Hợp tác đầu tư, thương mại giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Lào" do Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng Lào tổ chức, thu hút hơn 50 đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam và Lào tham gia.

Trong 4 ngày diễn ra hội chợ, Ban tổ chức và doanh nghiệp đã trao hơn 2.000 phần quà tặng khách tham quan hội chợ.

Tại chương trình bế mạc hội chợ, 20 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 đã được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Một số hình ảnh Bế mạc Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 do Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng cung cấp: