Kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác: Tặng 1 triệu đồng cho hộ chính sách, hộ nghèo, khó khăn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác: Tặng 1 triệu đồng cho hộ chính sách, hộ nghèo, khó khăn

PHAN ANH

(NLĐO)- Nhân kỷ niệm 50 năm TP mang tên Bác, TPHCM khởi công nhiều công trình trọng điểm như đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; cao tốc Hồ Tràm - Long Thành

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa ban hành Kế hoạch Truyền thông các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2026) và 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026). 

Thời gian thực hiện đến tháng 7-2026.

- Ảnh 1.

TPHCM đẩy mạnh truyền thông kỉ niệm 50 năm mang tên Bác. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực, ý nghĩa

Trọng tâm nội dung là truyền thông sâu sắc về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm rõ những cống hiến to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Truyền thông, làm rõ ý nghĩa lớn lao của sự kiện Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Truyền thông về nhiệm vụ xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại TPHCM nhằm nâng cao nhận thức về giá trị sống, tình cảm, đạo lý, bổn phận và lòng tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đối với Tổ quốc, dân tộc và lịch sử vùng đất Sài Gòn Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM - địa phương vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tạo nguồn lực, sức mạnh nội sinh xây dựng và phát triển thành phố.

- Ảnh 2.

Cùng với các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao chào mừng, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật vào lúc 21 giờ ngày 2-7. Ảnh minh họa: HỒNG DUYÊN

Truyền thông những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của thành phố qua 50 năm chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Tập trung truyền thông việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức quản lý, khơi dậy khát vọng cống hiến, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; coi đây là nền tảng quan trọng để chuyển hóa tư tưởng thành hành động, biến quyết tâm chính trị thành kết quả phát triển cụ thể.

TPHCM sẽ phát động thi đua trong cả hệ thống chính trị nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về các công trình trọng điểm chào mừng, thành phố sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 70 dự án với 1.251 phòng học được xây mới.

Đồng thời khởi công đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành; mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và Công viên; cụm cảng biển Cảng quốc tế Cần Giờ và cảng container Cái Mép Hạ; cầu/hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; thu hút vốn nhà đầu tư chiến lược tham gia Trung tâm tài chính quốc tế.

Về an sinh xã hội, TPHCM sẽ tặng 1 triệu đồng/hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác.

Các hoạt động kỷ niệm cấp thành phố, gồm lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh; lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức triển lãm, trưng bày; hội thảo khoa học về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của TPHCM qua 50 năm chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vấn đề liên quan tới xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Bồi đắp niềm tự hào, khơi dậy khát vọng phát triển

Mục đích kế hoạch nhằm truyền thông sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử, chính trị, văn hóa to lớn của sự kiện Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua đó khẳng định lòng biết ơn sâu sắc và sự tôn kính của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Thông qua các hoạt động truyền thông và kỷ niệm, tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bồi đắp niềm tự hào, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đồng thời, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố và đất nước theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tin liên quan

TP HCM rực rỡ tên vàng

TP HCM rực rỡ tên vàng

50 năm qua, từ khi được chính thức mang tên Bác Hồ, TP HCM đã không ngừng phát triển về mọi mặt.

Hồi ức tháng 4: Tự hào Thành phố mang tên Bác

(NLĐO) - Nửa thế kỷ trôi qua, TPHCM không chỉ chuyển mình mạnh mẽ về diện mạo mà còn trở thành niềm tự hào thiêng liêng trong lòng mỗi người dân.

Lan tỏa tình yêu đối với thành phố mang tên Bác

Các tác phẩm tại triển lãm "50 năm thống nhất, xây dựng và phát triển TP HCM" không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa

TPHCM Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM 50 năm mang tên Bác TPHCM kỉ niệm 50 năm mang tên Bác tặng 1 triệu đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo