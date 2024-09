Kỷ niệm Quốc khánh, "bộ đội Cụ Hồ" sửa thuyền, tặng thuốc giúp người dân châu Phi

Trong đó, Đội đã sửa và bàn giao thuyền cho người dân tại cộng đồng địa phương Mijak.



Đại tá Nguyễn Việt Hưng, Đội trưởng Đội Công binh Việt Nam (bìa trái) cùng cán bộ Đội Công binh và đại diện cộng đồng người dân Mijak tại buổi lễ bàn giao thuyền. Ảnh: Đội Công binh



Khu vực Mijak được gọi là Hạt Mijak (Mijak County - theo đơn vị hành chính ở đây) do ông Luar Mayol phụ trách điều hành. Dưới Hạt gồm có các Payam (tương đương với cấp quận) bao gồm Tajalei, Lou và Abethok.

Khu vực Mijak (nơi lấy thuyền) là trung tâm của Hạt Mijak, có dân số khoảng 4.500 người. Công việc chính của họ là nông nghiệp và khai thác thủy sản trên sông. Ngoài ra, hoạt động di chuyển trên sông cũng là một trong những hoạt động chủ yếu ở nơi đây giữa các khu vực trong quá trình sinh sống, là nhu cầu tất yếu hằng ngày.

Việc giúp đỡ người dân sửa thuyền đã đem lại nhiều ảnh hưởng tích cực, phục vụ đúng nhu cầu cần thiết nhất của người dân địa phương nhằm mục đích phục vụ đời sống sinh hoạt và kiếm sống ở đây. Tính đến thời điểm hiện tại, Đội Công binh số 2 đã tiến hành sửa chữa được 4 con thuyền cho cộng đồng khu vực làng Mijak.

Tại buổi lễ bàn giao thuyền được tổ chức vào ngày 26-8, thay mặt cộng đồng người dân Mijak, ông Luar Mayol, phụ trách điều hành khu vực Mijak bày tỏ: "Chúng tôi rất cảm kích vì sự hỗ trợ của Đội Công binh Việt Nam trong thời gian qua. Hành động của các bạn đã mang lại những tác động tích cực giúp đỡ cho người dân ở đây, cải thiện được điều kiện sống, hỗ trợ phương tiện đi lại".

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Việt Hưng, Đội trưởng Đội Công binh Việt Nam, đã khẳng định: "Tất cả chúng ta, tất cả những người đang sinh sống và làm việc tại Abyei, dù là người Abyei, lực lượng gìn giữ hòa bình, dù có mặt hay không tại buổi lễ ngày hôm nay, luôn luôn hãy nhớ rằng, chúng ta đang sống cùng nhau trong Ngôi nhà chung Abyei và cùng nhau, chúng ta sẽ mang lại hòa bình cho Abyei"

Dịp này, Đội Công binh đã tổ chức viện trợ lương thực, thuốc, quần áo cho bệnh viện Abyei.

Bệnh viện Abyei là một trong những bệnh viện lớn thuộc khu vực Abyei, nằm dưới sự điều hành trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Y tế. Mỗi ngày bệnh viện đón hơn 160 lượt bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện tại bệnh viện chỉ có 3 bác sĩ cùng với 4 y tá, ngoài ra bệnh viện còn có 11 tình nguyện viên làm việc bán thời gian hoặc full time.

Cán bộ Đội Công binh tặng quà người dân đang điều trị tại bệnh viện Abyei. Ảnh: Đội Công binh

Hiện tại bệnh viện đang thiếu thốn trầm trọng các bác sĩ có đủ điều kiện về chuyên môn kỹ thuật, cơ sở hạ tầng đang bị xuống cấp do không đủ điều kiện kinh tế để sửa sang cùng với số lượng bệnh nhân luôn tăng cao do nhiều yếu tố liên quan đến an ninh chính trị, môi trường sống... Ngoài ra, bệnh viện còn thiếu thốn nhiều về thuốc và dược liệu điều trị do nguồn cung còn hạn chế và khó khăn trong quá trình vận chuyển. Bên cạnh đó, nhiều trang thiết bị máy móc không được sử dụng do hạn chế về trình độ chuyên môn cũng đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ, dẫn đến một số khoa làm việc không được hiệu quả như Khoa xét nghiệm.

Trước thực trạng khó khăn của bệnh viện, Đội Công binh Việt Nam đã thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, viện trợ lương thực, thuốc, quần áo cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Vừa qua, Đội đã tổ chức nhiều phần quà tặng cho bệnh viện bao gồm: Thuốc kháng sinh đường ruột (1.000 viên), kháng sinh tai mũi họng, viêm phổi, vết thương ngoài da (2.000 viên), vitamin (300 viên), thuốc sát trùng vết thương (50 lọ), nước súc họng chống cảm cúm (500 lọ), bông, băng, gạc y tế, lương khô, gạo, nước hoa quả, quần áo.

Cán bộ Đội Công binh tặng quà người dân đang điều trị tại bệnh viện Abyei. Ảnh: Đội Công binh

Cán bộ Đội Công binh tặng quà người dân đang điều trị tại bệnh viện Abyei. Ảnh: Đội Công binh

Cán bộ Đội Công binh tặng quà bệnh viện Abyei. Ảnh: Đội Công binh

Cán bộ Đội Công binh tặng quà người dân đang điều trị tại bệnh viện Abyei. Ảnh: Đội Công binh

Cán bộ Đội Công binh tặng quà người dân đang điều trị tại bệnh viện Abyei. Ảnh: Đội Công binh

Cán bộ Đội Công binh tại bệnh viện Abyei. Ảnh: Đội Công binh

Đội Công binh nạo vét mương, đặt cống giúp người dân Abyei. Ảnh: Đội Công binh

Đội Công binh nạo vét mương, đặt cống giúp người dân Abyei. Ảnh: Đội Công binh

Đội Công binh nạo vét mương, đặt cống giúp người dân Abyei. Ảnh: Đội Công binh

Cán bộ Đội Công binh và đại diện cộng đồng người dân Mijak tại buổi lễ bàn giao thuyền. Ảnh: Đội Công binh