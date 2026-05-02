Đêm văn hóa – nghệ thuật độc đáo tại Đình thần Bình Nhan, Đông Thạnh

Chương trình được dàn dựng sinh động, giàu cảm xúc

Tại không gian ven sông Đình thần Bình Nhan, một đêm nghệ thuật – ẩm thực – trải nghiệm đã được dàn dựng như một "kịch bản sống", đưa khán giả đi qua lịch sử, văn hóa và nhịp sống đương đại của vùng đất Đông Thạnh.

Chương trình mở ra một hướng tiếp cận mới cho phát triển du lịch văn hóa từ tài nguyên bản địa.

Dẫn lối bằng ký ức văn hóa

Tối 2-5, tại không gian ven sông Đình Bình Nhan, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), show diễn thực cảnh "Hồn trầu Nam Bộ" đến từ thương hiệu WETROLINE của Công ty Cổ phần Du lịch Đường thủy TP HCM và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đông Thạnh thực hiện đã diễn ra thật sôi nổi, thu hút đông đảo du khách và khán giả.

Các món ăn đến từ ý tưởng và được thực hiện bởi Đầu bếp Michael Bao và đội ngũ đầu bếp đã nhận được lời khen ngợi.

Du khách và đại biểu đã thưởng thức chương trình và khen ngợi sáng kiến tổ chức của xã Đông Thạnh

Show thực cảnh "Hồn trầu Nam Bộ" được mở đầu là tiết mục đơn ca cổ "Dưới bóng tượng đài" do nghệ nhân Huỳnh Thị Bê thể hiện, tiếp nối bằng các tiết mục đạt giải cao tại Liên hoan Đờn ca tài tử xã Đông Thạnh như "Dệt chặng đường Xuân", "Lá trầu xanh", đặc biệt là song ca "Biển mặn tình anh" tạo điểm nhấn về chất giọng và cảm xúc.

Sự lựa chọn chất liệu "trầu cau" làm trục xuyên suốt đã giúp chương trình gợi mở không gian văn hóa đặc trưng của vùng đất "18 Thôn Vườn Trầu".

Từ miếng trầu mở đầu câu chuyện, mạch dẫn dắt được triển khai mềm mại, đưa người xem bước vào một thế giới ký ức giàu bản sắc.

Những tiết mục múa, âm nhạc, trình diễn tương tác được dàn dựng theo kết cấu chương hồi gồm "Hồn trầu Nam Bộ", "Tiếng gọi hào hùng", "Hương đất nở hoa", tạo nên hành trình nghệ thuật có chiều sâu, vừa mang tính tái hiện lịch sử, vừa phản ánh đời sống đương đại.

Khi ẩm thực trở thành ngôn ngữ kể chuyện

Một điểm nhấn nổi bật của chương trình là sự đan cài ẩm thực vào mạch diễn. Các món như: mứt cau, bánh dân gian, gỏi gà măng cụt, bò tơ 3 kiểu, gà nướng xôi lá dứa, lẩu cá lóc rau đồng, cơm cháy tóp mỡ… được giới thiệu song hành với từng lớp nội dung.

Ẩm thực trở thành một phương tiện biểu đạt: Mứt cau gắn với phong tục giao tiếp truyền thống; Gỏi gà măng cụt thể hiện sự dung dị, hài hòa của miền quê; Bò tơ, gà nướng tượng trưng cho sức mạnh và ý chí; Lẩu cá lóc, cơm cháy tái hiện đời sống lao động và thành quả sau những năm tháng gian khó.

Ông Lê Trương Hiền Hòa – Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM - đánh giá cao chương trình (ảnh: Thanh Hiệp)

Cách tổ chức này đã nâng trải nghiệm của khán giả từ thưởng thức đơn thuần lên mức cảm nhận đa tầng, nơi mỗi món ăn đều mang một lớp nghĩa văn hóa cụ thể.

Từ lịch sử đến hiện tại: một dòng chảy liên tục

Chương trình tạo dựng một dòng chảy xuyên suốt giữa quá khứ và hiện tại. Những câu chuyện về vùng đất Đông Thạnh, từ khởi nghĩa năm 1885 đến truyền thống đấu tranh của "18 Thôn Vườn Trầu", được tái hiện bằng ngôn ngữ sân khấu giàu hình ảnh.

Ở lớp diễn sau, hình ảnh Đông Thạnh hôm nay hiện lên với diện mạo mới: một địa bàn được sáp nhập, mở rộng quy mô, hạ tầng phát triển, đời sống người dân cải thiện rõ nét.

Điểm kết của chương trình là phần trình diễn âm thanh kết hợp nhạc cụ handpan cùng nghi thức thả hoa đăng bên dòng sông, tạo nên không gian lắng đọng, đưa người xem trở về với chiều sâu nội tâm.

Biểu diễn xiếc trong chương trình thu hút khán giả

Gợi mở hướng đi cho du lịch văn hóa

Chương trình không dừng lại ở một hoạt động biểu diễn. Nó gợi mở một mô hình khai thác du lịch văn hóa dựa trên ba trụ cột:

Câu chuyện bản địa với biểu tượng "trầu cau" và dòng sông ký ức; Ngôn ngữ trình diễn hiện đại thông qua thực cảnh và tương tác; Sự tham gia của nhiều chủ thể, từ chính quyền đến doanh nghiệp và cộng đồng.

Múa và nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ được lồng ghép sinh động

Sự kết nối này tạo nên một sản phẩm du lịch có khả năng phát triển bền vững, gắn với bản sắc riêng của địa phương.

Đánh giá về chương trình, Ông Lê Trương Hiền Hòa – Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM - cho rằng mô hình tổ chức đã khai thác hiệu quả giá trị văn hóa bản địa, tạo nên trải nghiệm khác biệt cho du khách. "Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh TP HCM đang đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa gắn với cộng đồng. Việc kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn, ẩm thực và không gian cảnh quan đã góp phần hình thành sản phẩm du lịch có chiều sâu, có khả năng thu hút và giữ chân du khách", ông Hòa nhận định.

Từ một không gian ven sông, chương trình đã định hình một cách làm mới: biến tài nguyên văn hóa thành trải nghiệm, biến ký ức thành sản phẩm du lịch. Nếu được đầu tư dài hạn, đây có thể trở thành điểm hẹn văn hóa đặc trưng, góp phần định vị Đông Thạnh trong bản đồ du lịch của TP HCM.



