Kỳ nữ Kim Cương xúc động trước thành quả của bác sĩ Trần Thanh Nhã, con trai cố nghệ sĩ Bạch Lan





NSND Kim Cương xúc động gặp lại bác sĩ Trần Thanh Nhã trong Tọa đàm "Kỳ nữ Kim Cương với thoại kịch miền Nam"

Trong chương trình nghệ thuật Sân khấu nhìn lại hành trình 2025 do HTV thực hiện, tọa đàm "Kỳ nữ Kim Cương với thoại kịch miền Nam" do Hội Sân khấu TP HCM tổ chức được đánh giá là điểm nhấn cuối năm Ất Tỵ mang lại nhiều cảm xúc, trong đó sự xuất hiện của bác sĩ trẻ Trần Thanh Nhã – công tác tại Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp, con trai cố nghệ sĩ Bạch Lan (Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long) gây xúc động.

Trong buổi tọa đàm, anh đã tri ân chương trình học bổng NSND Bảy Nam. Những suất học bổng nghĩa tình ấy đã nâng đỡ anh đi trọn hành trình tri thức để trở thành bác sĩ, tiếp nối một di sản lớn lao của lòng nhân ái mà sân khấu đã trao truyền.

Kỳ nữ Kim Cương xúc động

Xem lại phóng sự HTV thực hiện đầu xuân, NSND Kim Cương đã xúc động: "Tôi không ngờ hôm đó Trần Thanh Nhã đến và nói những lời rất hay về sự nỗ lực của cháu trên con đường học tập. Má tôi ở suối vàng chắc vui lắm vì học bổng mang tên của bà đã tạo được hiệu quả tích cực cho xã hội".

Từ trái sang: NSND Trần Ngọc Giàu, bác sĩ Trần Thanh Nhã và nghệ sĩ hài Bảo Bảo tại Tọa đàm "Kỳ nữ Kim Cương với thoại kịch miền Nam"

Trong không gian ấm áp của buổi tọa đàm "Kỳ nữ Kim Cương với thoại kịch miền Nam", lời phát biểu của bác sĩ Trần Thanh Nhã vang lên với tất cả sự kính trọng và biết ơn. Đó là tâm sự của một người từng lớn lên trong cánh gà sân khấu, được nâng đỡ bởi tình thương của một nghệ sĩ lớn, để hôm nay đứng vững trong nghề y – một nghề đòi hỏi trái tim biết yêu thương con người.

Anh bắt đầu bằng ký ức về những vai diễn đã in sâu trong tâm trí mình: "Em biết đến cô Kim Cương từ rất lâu, qua những vở kịch mà cô tham gia biểu diễn. Với em, những tác phẩm ấy lan tỏa một giá trị nhân văn sâu sắc. Hình ảnh người mẹ, người bà trong các vở kịch của cô luôn hiện lên rất gần gũi, thân thuộc với tâm hồn và văn hóa của người Việt Nam".

Đó là lời của một người con nghệ sĩ, lớn lên cùng ánh đèn sân khấu, thấu hiểu sức mạnh của nghệ thuật khi chạm đến đời sống tinh thần con người.

Khi lòng nhân ái trở thành di sản

NSND Kim Cương được công chúng tôn vinh là "kỳ nữ" của sân khấu kịch Việt Nam. Với bác sĩ Trần Thanh Nhã, bà còn là người đã âm thầm nâng đỡ những phận đời con em nghệ sĩ thông qua chương trình học bổng mang tên NSND Bảy Nam – thân mẫu của bà.

Anh xúc động chia sẻ tại buổi tọa đàm: "Bên cạnh gia tài nghệ thuật đồ sộ, cô còn để lại một gia tài lớn hơn – đó là gia tài của lòng nhân ái. Công tác thiện nguyện của cô luôn thấm đẫm tình người, nhất là chương trình học bổng dành cho con em nghệ sĩ mang tên NSND Bảy Nam – một nghĩa cử vô cùng cao đẹp".

Bác sĩ Trần Thanh Nhã (bìa phải) trao học bổng, quà trong chương trình "Kỳ nữ Kim Cương" do HTV tổ chức

Trong đời sống sân khấu, ánh hào quang luôn hiện diện trên sàn diễn, nhưng phía sau đó là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhiều con em nghệ sĩ phải đối diện với những thử thách khi theo đuổi con đường học vấn. Học bổng NSND Bảy Nam đã trở thành điểm tựa tinh thần, mở ra cơ hội để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.

Trần Thanh Nhã - Hành trình từ cánh gà sân khấu đến giảng đường y khoa

Là con trai của cố nghệ sĩ Bạch Lan – giọng ca quen thuộc của Đoàn cải lương Huỳnh Long, tuổi thơ của bác sĩ Trần Thanh Nhã gắn với những chuyến lưu diễn, với tiếng nhạc, lời ca và những đêm diễn dài. Nhưng phía sau ký ức ấy là hành trình học tập đầy nỗ lực.

Anh kể lại chặng đường được học bổng đồng hành: "Mỗi năm, khi chúng em nhận được suất học bổng ấy, đó là sự hỗ trợ giúp mua sách vở, trang trải học phí, đồng thời là nguồn động viên tinh thần to lớn để chúng em tiếp tục vững bước trên con đường tri thức. Bản thân em là một trong những người may mắn được nhận học bổng ấy suốt từ những năm trung học đến khi bước vào giảng đường đại học".

NSND KIm Cương dặn dò bác sĩ Trần Thanh Nhã tiếp tục học tập, phát huy khả năng để phụng sự xã hội

Sự nâng đỡ ấy đã trở thành nền tảng để anh theo đuổi ngành y. Từ một học sinh con nghệ sĩ, anh trở thành sinh viên y khoa, rồi trở thành bác sĩ.

Hiện nay, anh đang công tác tại Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp, đồng thời đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học, đánh dấu một bước trưởng thành quan trọng trong hành trình nghề nghiệp.

NSND Bảy Nam - Học bổng gieo mầm tri thức và nhân cách

Khi nhìn lại hành trình của mình, bác sĩ Trần Thanh Nhã nhận ra giá trị sâu xa của chương trình học bổng mà anh từng được nhận: "Những suất học bổng cô trao tặng là vốn liếng quý giá về tri thức và nhân cách, giúp thế hệ con em nghệ sĩ có cơ hội đổi thay cuộc sống, vươn lên và phát triển bền vững hơn".

Bác sĩ Trần Thanh Nhã - con trai cố nghệ sĩ Bạch Lan - đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, phát biểu tại tọa đàm "Kỳ nữ Kim Cương với thoại kịch miền Nam"

Trong khoảnh khắc trang trọng của buổi tọa đàm, anh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc: "Nhân dịp buổi tọa đàm hôm nay, em xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến cô Kim Cương và cố NSND Bảy Nam – những người đã khởi xướng và gìn giữ chương trình học bổng đầy ý nghĩa này. Chúng em luôn ghi nhớ những bài học về đạo đức, về lối sống nhân ái mà cô đã truyền lại".

Chương trình học bổng NSND Bảy Nam đã góp phần tạo nên những con người có tri thức, có nhân cách, sẵn sàng cống hiến cho xã hội. Bác sĩ Trần Thanh Nhã là một minh chứng sống động cho giá trị ấy. Từ cánh gà sân khấu của Đoàn cải lương Huỳnh Long, nơi ngày xưa lúc mẹ anh còn sống, anh vẫn theo mẹ vào đoàn hát, ngày nay thì Trần Thanh Nhã đã bước vào giảng đường y khoa, mang theo hành trang là tình thương và sự sẻ chia mà sân khấu đã trao gửi.



