Nhạc xuân cho GEN Z thời nay

Noo Phước Thịnh sở hữu nhiều bản nhạc xuân được nhiều khán giả yêu mến không chỉ là mùa hoa nở, lì xì đầu năm hay những chuyến về quê - với thế hệ gen Z, đó còn là dịp để âm nhạc kể những câu chuyện gần gũi nhất với đời sống hiện đại: giá trị gia đình, nỗi nhớ nhà, ký ức tuổi trẻ và cả những góc nhìn mới về truyền thống.

Nhạc xuân tìm thấy chính mình

Nhạc xuân thời gian gần đây đã chứng kiến một dòng ca khúc không đơn thuần là "nhún nhảy" mà đi vào cảm xúc sâu kín của người trẻ, khiến các bản nhạc này được lan tỏa trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Nếu khán giả "có tuổi" vẫn "trung thành, mê đắm" với những bản nhạc xuân bất hủ thì với thế hệ khán giả trẻ, đặc biệt từ khán giả gen Z, nhạc xuân không phải ca khúc Tết truyền thống theo kiểu hoa mai đào, mà là một bản ballad hip hop/pop trữ tình, sử dụng giai điệu ấm áp để kể về nỗi nhớ gia đình, về những người con tha hương sau những ngày mải mê theo đuổi ước mơ.

Noo Phước Thịnh sở hữu nhiều bản nhạc xuân được nhiều khán giả yêu mến Ảnh: Leon

Ca khúc "Trở về" của rapper Wxrdie ft JustaTee trở thành bản hit xuân của khán giả trẻ, bởi ở đó họ tìm thấy chính mình. Tiếng lòng mỗi người được lên tiếng theo một cách riêng, không trộn lẫn nhưng trọn vẹn.

"Trở về" nhấn mạnh giá trị "quay về chính mình", nơi gia đình là điểm tựa và gợi khoảnh khắc "xách ba lô" lên để về quê ăn Tết sau một năm xa nhà - điều rất nhiều bạn trẻ gen Z từng trải qua trong học tập, công việc.

Hay như "Khổ quá thì về mẹ nuôi", một ca khúc không nhắc đến đào, mai, lì xì, bánh chưng, kẹo mứt... nhưng là bản nhạc xuân ý nghĩa nhất.

Ca khúc tập trung vào nỗi niềm người con xa gia đình, những áp lực trong công việc và lời nhắc nhẹ nhàng từ mẹ rằng "không cần tiền, chỉ cần con khỏe mạnh và trở về".

Nội dung này chạm tới trái tim người trẻ vốn đang sống trong thế giới áp lực deadline, du học xa nhà hay lao động tự lập, khiến họ "muốn về nhà ngay lập tức".

Cách xây dựng ca từ giản dị nhưng sâu sắc, cùng với giọng hát truyền cảm của ca sĩ sẽ biến bài hát thành bản giao hưởng cảm xúc của gen Z trong mùa Tết. Đó là công thức chung của các bản nhạc xuân hiện nay.

Mới đây, ca sĩ Hà Anh Tuấn ra mắt ca khúc "Một năm qua" đúng vào ngày đầu năm mới 2026, mặc định là một ca khúc nhạc xuân với khán giả yêu nhạc. "Một năm qua" không chỉ là cuộc đối thoại với một mối tình vừa cũ, mà còn như một lần đối diện với những điều tưởng chừng không thể nhắc đến của chính mình. Ca khúc không mang theo oán trách hay nỗi đau cần được giải thích, mà chọn cách nhìn lại bằng sự điềm tĩnh, chấp nhận và thấu hiểu.

Tình yêu trở thành điểm tựa để nói về những mất mát rộng hơn, về học cách quên đi và cả giữ lại những gì cần thiết để tiếp tục bước về phía trước. Âm nhạc của Phạm Toàn Thắng qua giọng hát Hà Anh Tuấn gợi lại những ký ức của một mối tình đã khép lại, nơi tiếc nuối sự hiện diện nhiều hơn trách móc.

Những câu hỏi không cần lời đáp bên cạnh những điều bắt buộc phải nói ra, ngay cả khi chúng "sao thấy khó khăn quá". Chính điều đó khiến cho âm nhạc của Hà Anh Tuấn luôn rất được khán giả trẻ ưu ái.

Nhạc xuân 2026 kết nối các thế hệ gần nhau hơn

Với Quang Hùng MasterD, "Bước tới Tết mới" mang đến thông điệp Tết 2026 sẽ là một cái Tết mới - nơi người trẻ trở thành người dẫn dắt, chủ động làm mới Tết từ những việc nhỏ nhất. Một cái Tết mà diện mạo được thay đổi chỉ bằng những hành động nhỏ nhưng thiết thực và ấm áp từ sự bước tới của gen Z. Thế hệ trẻ sẽ không chỉ tận hưởng Tết, mà là người chủ động tham gia, thay đổi và kết nối mọi thành viên trong gia đình cũng như cộng đồng.

Từ việc mang những hoạt động đầy tính bắt trend quen thuộc trên mạng xã hội trở thành khoảnh khắc sinh hoạt chung trong gia đình, kết nối các thế hệ gần nhau hơn, vui vẻ hơn, thấu hiểu hơn, Quang Hùng MasterD tin rằng: "Khi người trẻ sẵn sàng và chủ động bước tới, từng chi tiết nhỏ sẽ tạo nên một diện mạo mới. Tết mới 2026, với sự tham gia của người trẻ sẽ ấm áp hơn, nhẹ nhàng hơn và đầy tinh thần sẻ chia cũng như kết nối".

Nhạc xuân nhưng không cần đề cập đến Tết, chính là công thức chung của nhạc xuân hiện nay. Mùa nhạc xuân những năm gần đây ghi dấu bằng những ca khúc không chỉ giai điệu rộn ràng, mà còn chạm vào cảm xúc sâu lắng của gen Z - thế hệ đang sống nhanh, xa nhà và coi Tết là thời điểm để trở về với gốc rễ cảm xúc.

Công thức chung của nhạc xuân thời nay đã phá bỏ giới hạn "mùa xuân chỉ vui tươi", mà còn có cảm xúc cá nhân sâu sắc như nhớ nhà, áp lực công việc, mong muốn được trở về bên gia đình, điều rất nhiều bạn trẻ gen Z từng trải.

Dù vậy, các ca khúc không bỏ rơi văn hóa Tết mà "biến tấu" với phong cách âm nhạc đại chúng như rap nhẹ, pop ballad, yếu tố kể chuyện bằng hình ảnh trong MV, khiến âm nhạc xuân không chỉ lắng đọng hơn mà còn gần với trải nghiệm của người trẻ.

Các bản hit xuân được yêu thích Sự hỗ trợ đắc lực của các nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube và streaming - nơi gen Z sinh hoạt âm nhạc chủ yếu - giúp khán giả trẻ tái hiện mùa Tết của mình qua những đoạn clip, lời bài hát, lời chia sẻ cảm xúc. Vì vậy, những ca khúc này trở thành các bản hit xuân được yêu thích, như: "Trở về" của Wxrdie ft JustaTee hay "Khổ quá thì về mẹ nuôi", "Năm qua ta đã làm gì?" của Noo Phước Thịnh…



